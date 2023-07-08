Джон Кирби: не только Украина — в ходе саммита НАТО предстоит задуматься о своём будущем в качестве альянса

На саммите НАТО предстоит обсудить возможное членство Украины в альянсе, но также и её будущее, потому что после окончания конфликта ей всё равно придётся граничить с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В интервью Interia он также предложил позаботиться о будущем самого НАТО и призвал европейских союзников серьёзно относиться к своим обязательствам.

В ходе предстоящего саммита НАТО важно то, чтобы все страны-члены получили самую свежую информацию и подробности о ходе украинского контрнаступления, а также перспективы помощи Киеву на будущее, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В беседе с Interia он обратил внимание на то, что после окончания украинского конфликта Украина по-прежнему будет иметь очень длинную границу с Россией. В связи с этим ей нужны будут ресурсы для противостояния и возможной защиты.

По его словам, президент Джо Байден в курсе того, что Украина давно хочет стать частью НАТО и что некоторые страны альянса полностью разделяют это желание. При этом Кирби предпочёл не говорить о гипотетической ситуации, когда Украина стала бы членом НАТО даже в случае продолжения конфликта.

В беседе он также сказал, что несмотря на жалобы Киева Запад, а особенно США, в молниеносном темпе оказывают военную поддержку Украине. «Мы убеждены в том, что работали максимально быстро, с беспрецедентной скоростью, чтобы у президента Зеленского и украинских солдат было всё необходимое», — подчеркнул Кирби.

Он рассказал, что Джо Байден будет обсуждать с союзниками по НАТО оборонные возможности Украины в будущем. «Однако есть ещё один вопрос, о котором мы мало говорили в последнее время, а мы должны обсудить его — это будущее альянса как такового», — отметил он.

По его словам, сейчас в Европе 100 тыс. американских солдат, но США также хотели бы услышать от европейских союзников, что они сейчас делают и намерены предпринять для укрепления восточного фланга НАТО. «Суть в том, чтобы мы все могли направить Путину общий сигнал о том, что мы очень серьёзно относимся к своим обязательствам по Пятой статье НАТО, в которой говорится, что нападение на одну страну — это нападение на все страны альянса», — объяснил он. Кирби также напомнил о том, что странам-членам нельзя забывать о том, чтобы предназначить 2% ВВП на оборону и тем самым выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.