Politico: страны НАТО «лихорадочно» перед саммитом согласовывают рамки помощи Киеву

Западные страны в последний момент ведут переговоры о «зонтичном» соглашении по Украине, которое они собираются обсудить на самом высшем уровне во время саммита НАТО, который состоится уже на этой неделе. Впрочем, как отмечает журналист Politico со ссылкой на свои осведомлённые источники, официального приглашения в альянс Киеву ждать не стоит.

По словам четырёх официальных лиц, с которыми пообщались журналисты Politico, небольшая группа политиков стран Запада ведёт «лихорадочные переговоры в последнюю минуту», чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО, который пройдёт на этой неделе в Литве.

В течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом, а также общались с другими союзниками по НАТО, ЕС и G7. Их замысел состоит в том, чтобы создать «зонтик» для всех стран, готовых оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если в деталях в каждой стране своя ситуация.

В целом страны НАТО пытаются понять, как они могут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Киев хочет как можно скорее вступить в НАТО, но многие союзники считают, что это может произойти не ранее окончания конфликта. Так что они пытаются понять, как они могут помочь Киеву до этого момента.

По словам источников издания в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе, цель западных держав состоит в том, чтобы представить свои зонтичные рамки на полях ежегодного саммита НАТО. По словам автора статьи, высокопоставленный дипломат НАТО отметил в общении с журналистами, что в настоящий момент ведутся «лихорадочные переговоры в последнюю минуту» о том, «как это должно выглядеть».

Кроме того, автору стало известно, что в понедельник президент США Джо Байден должен встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, чтобы уладить последние детали. Вероятно, в рамках этой инициативы прозвучат обещания продолжить помощь, которую союзники уже предоставляют: оружие, оборудование, обучение, финансирование и разведданные. Но при этом они хотят подать Киеву сигнал о своей сплочённости, тем более что вряд ли он получит обещание о членстве в НАТО. «По сути, это гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооружённые силы, мы будем их финансировать, мы будем их консультировать, мы будем обучать их, чтобы у них была сила сдерживания против любой агрессии в будущем», — приводит автор статьи слова дипломата НАТО.

Впрочем, детали оставили на потом. Каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной свои обязательства. И это может быть что угодно, от ПВО до танков.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц выступил с обращением ко всем странам, которые хотят поддержать Украину, чтобы те выработали условия, которые позволят им продолжать поддержку годами. О многолетней программе помощи говорил и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Однако же этот вопрос тесно связан с вопросом о вступлении Украины в НАТО, о чём члены альянса намерены разговаривать на саммите. В частности, лидеры нацелены конкретизировать свои обещания, однако не ожидается, что они сделают Киеву «чёткое приглашение», отмечает Politico со ссылкой на свои источники.