Der Spiegel: новая цель НАТО по расходам на оборону означает, что Германии придётся нелегко
На фоне угрозы со стороны России страны НАТО договорились об ужесточении общего целевого показателя расходов на национальную оборону, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В будущем 31 страна альянса решили тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Первоначально агентство DPA сообщило со ссылкой на круги альянса, что процедура принятия письменного решения была завершена в рамках подготовки к саммиту НАТО на следующей неделе. Дипломаты подтвердили это агентству Reuters.
По данным Der Spiegel, новая 2%-ная цель теперь должна быть включена в декларацию саммита НАТО, который начнётся во вторник в столице Литвы Вильнюсе. На саммите также будут обсуждаться вопросы усиления сдерживания России и дальнейшей поддержки Украины.
Предыдущая цель заключалась в том, чтобы к 2024 году все союзники приблизились к контрольному показателю — тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.
Для Германии и ещё почти 20 стран НАТО новая цель означает, что в ближайшие годы им придётся значительно увеличить свои расходы на оборону. Германия недавно увеличила свои расходы, связанные с НАТО, на 10% до примерно €64 млрд. Однако до сих пор цель альянса оставалась далека от достижения. Согласно текущим сравнительным данным, по оценкам НАТО, в этом году Германия достигнет квоты в 1,57%.
С помощью специального оборонного фонда в размере €100 млрд, решение о котором было принято в прошлом году, 2%-ная квота должна быть достигнута в 2024 году. Однако неясно, что произойдёт после того, как специальный фонд будет израсходован. Согласно исследованию Института немецкой экономики (IW), доля оборонных расходов в ВВП Германии может снова упасть ниже 2% уже в 2026 году.
В последнее время лидером по экономической мощи и расходам на оборону в рамках НАТО были США. Согласно оценкам, опубликованным в пятницу, сейчас их военные расходы составляют 3,49% ВВП. С $860 млрд Вашингтон недавно запланировал более чем в два раза больше денег на оборону, чем все остальные страны альянса, вместе взятые.
По последним оценкам НАТО, кроме США, только Великобритания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Румыния и Словакия достигнут 2%-ного показателя в 2023 году, заключает немецкий журнал Der Spiegel.
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