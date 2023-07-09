Der Spiegel: новая цель НАТО по расходам на оборону означает, что Германии придётся нелегко

В преддверии саммита НАТО страны альянса договорились в будущем тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Предполагается, что эта цель будет включена в декларацию встречи ООН в Вильнюсе. Для Германии и ещё почти 20 стран НАТО новая цель означает, что в ближайшие годы им придётся значительно увеличить свои расходы на оборону: в этом году Германия достигнет уровня военных расходов лишь в 1,57% ВВП.

На фоне угрозы со стороны России страны НАТО договорились об ужесточении общего целевого показателя расходов на национальную оборону, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В будущем 31 страна альянса решили тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Первоначально агентство DPA сообщило со ссылкой на круги альянса, что процедура принятия письменного решения была завершена в рамках подготовки к саммиту НАТО на следующей неделе. Дипломаты подтвердили это агентству Reuters.

По данным Der Spiegel, новая 2%-ная цель теперь должна быть включена в декларацию саммита НАТО, который начнётся во вторник в столице Литвы Вильнюсе. На саммите также будут обсуждаться вопросы усиления сдерживания России и дальнейшей поддержки Украины.

Предыдущая цель заключалась в том, чтобы к 2024 году все союзники приблизились к контрольному показателю — тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

Для Германии и ещё почти 20 стран НАТО новая цель означает, что в ближайшие годы им придётся значительно увеличить свои расходы на оборону. Германия недавно увеличила свои расходы, связанные с НАТО, на 10% до примерно €64 млрд. Однако до сих пор цель альянса оставалась далека от достижения. Согласно текущим сравнительным данным, по оценкам НАТО, в этом году Германия достигнет квоты в 1,57%.

С помощью специального оборонного фонда в размере €100 млрд, решение о котором было принято в прошлом году, 2%-ная квота должна быть достигнута в 2024 году. Однако неясно, что произойдёт после того, как специальный фонд будет израсходован. Согласно исследованию Института немецкой экономики (IW), доля оборонных расходов в ВВП Германии может снова упасть ниже 2% уже в 2026 году.

В последнее время лидером по экономической мощи и расходам на оборону в рамках НАТО были США. Согласно оценкам, опубликованным в пятницу, сейчас их военные расходы составляют 3,49% ВВП. С $860 млрд Вашингтон недавно запланировал более чем в два раза больше денег на оборону, чем все остальные страны альянса, вместе взятые.

По последним оценкам НАТО, кроме США, только Великобритания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Румыния и Словакия достигнут 2%-ного показателя в 2023 году, заключает немецкий журнал Der Spiegel.