Guardian: «слабое звено не сделает коалицию крепче» — обозреватели объяснили, почему сейчас не время принимать Украину в НАТО

Сейчас не время спешить с принятием Украины в ряды НАТО, поскольку это только повысит риски дальнейшей эскалации конфликта — а западная коалиция при этом не станет крепче, пишут на страницах The Guardian Катрина ванден Хювел и Джеймс Карден. По мнению авторов, если США продолжат на этом настаивать, то на предстоящем саммите в Вильнюсе может произойти публичный раскол между членами НАТО, которые не разделяют такую позицию.

Сейчас не время поспешно принимать Украину в НАТО, поскольку Североатлантический альянс должен думать «не одними лишь узкими категориями военных побед», но и заложить основу для процветания в будущем, пишут в статье для The Guardian Катрина ванден Хювел, главный редактор издания The Nation, и Джеймс Карден — журналист и бывший советник Госдепартамента США. По их мнению, приближающийся саммит НАТО в Вильнюсе поставит перед руководством альянса целый ряд непростых вопросов, для решения которых потребуется проявить «рассудительность, ответственность и политическую прозорливость».

Если всерьёз проанализировать вопрос о возможности присоединения Украины посредством предоставления ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), то нынешняя ситуация в этой стране явно противоречит собственным принципам альянса относительно принятия новых членов, которые, в частности, гласят: «От кандидатов будет ожидаться…урегулирование межэтнических споров или внешних территориальных споров, включая ирредентистские притязания или внутренние юрисдикционные разногласия, мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ и поддержание отношений добрососедства», — говорится в статье.





Территориальный спор в этой стране тянется ещё с 2014 года, задолго до начала текущей российской спецоперации, и отсутствие перспектив его скорейшего урегулирования на данный момент говорит о том, что оснований для поспешного присоединения Украины к НАТО сейчас не существует, подчёркивают авторы. По их мнению, лидерам Североатлантического альянса в этой связи также не помешало бы вспомнить предупреждение журналиста и великого стратега Уолтера Липпманна о том, что «коалиция подобна цепи; она не станет крепче, если добавить к ней слабое звено».



В то же время, учитывая высокий уровень потерь Киева в ходе затянувшегося конфликта, а также многочисленные негативные экономические и политические последствия для Европы и других стран, у руководства НАТО наверняка возникнет соблазн во время саммита удвоить помощь Украине, предполагают авторы: «По-видимому, там уверены, что для её победы нужно всего лишь предоставить ей ещё больше оружия, денег и политической поддержки, хотя заявленное контрнаступление идёт вовсе не так успешно, как можно было бы надеяться».



В свою очередь, в адрес президента США Джо Байдена вновь поступают призывы направить на Украину армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS), способные поражать цели на расстояние до 300 км. Хотя всего год назад советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал о том, что отправка подобного оружия на Украину способна спровоцировать «третью мировую войну», отмечается в статье.



Подобное решение лишь укрепит уверенность России в том, что в этом конфликте ей противостоят США и НАТО, учитывая, что основная масса средств на военные действия выделяется именно Вашингтоном. В результате ещё больше возрастут риски ядерной эскалации, предупреждают авторы: в прошлом месяце Россия уже объявила, что разместит тактическое ядерное оружие на территории соседней Белоруссии.



Кроме того, НАТО не следует поощрять «безрассудные действия Киева» в отношении Запорожской АЭС, подчёркивается в статье. Особенно учитывая недавние сообщения СМИ о том, что киевские власти организовали саботаж на трубопроводе «Северный поток — 2» по собственной инициативе.



Во время предстоящего саммита в Вильнюсе руководство альянса окажется под огромным давлением со стороны таких ключевых сторонников Украины в Центральной и Восточной Европе, как Польша, Эстония, Латвия, Литва и Чехия. В результате может произойти «публичный раскол между странами, которые можно назвать «ядром» и «периферией» НАТО», говорится в статье. Не случайно такие видные члены первой группы, как Франция и Германия, на протяжении практически семи лет участвовали в переговорах в нормандском формате, направленных на мирное урегулирование кризиса посредством Минских соглашений.



В то же время у стран периферийной группы в силу исторических обстоятельств тоже есть своя «повестка дня» — однако НАТО не следует позволять замещать ею свою собственную, как это происходит в настоящее время, подчёркивается в статье: «На наш взгляд, ради интересов как самой Украины, так и региональной безопасности в целом, Байден и ключевые члены НАТО не должны поддаваться понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточноевропейской «периферии», призывающей к победе над Москвой».



Сейчас больше, чем когда-либо, необходимо применить« концепцию государственной мудрости, которая выходит за узкие рамки военных побед и способна заложить основу для суверенной и процветающей Украины», призывают авторы. «Мы считаем, что риски эскалации, в том числе ядерной, являются опасными и неприемлемыми. Также мы считаем, что дальнейшие боевые действия противоречат истинным интересам нацбезопасности США, которые — хотя мы понимаем, что это прозвучит непопулярно и даже еретически — напрямую зависят от стабильных и предсказуемых отношений с Россией, а также между Россией и Европой», — говорится в статье.



По мнению авторов, во время саммита в Вильнюсе руководство НАТО должно воспользоваться шансом и сконцентрировать основное внимание на расходах на реконструкцию и создании «инклюзивной архитектуры европейской безопасности». Это позволило бы преодолеть разногласия между Востоком и Западом, оставшиеся ещё со времён холодной войны, а не усугублять их, поясняется в статье: «В конце концов, к нынешнему трагическому моменту нас привело, в первую очередь, именно отсутствие такой политики».