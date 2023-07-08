RND: «от претензий на территорию придётся отказаться» — эксперты объяснили, как Украине попасть в НАТО прямо сейчас

Немецкий политик Михаэль Рот не нашёл поддержки своему предложению о «вхождении Украины в НАТО по частям», сообщает RND. Однопартийцы по СДПГ его раскритиковали, а эксперты по международным отношениям подчеркнули: следуя такому пути, Украине пришлось бы фактически признать утрату территорий и согласиться закрепить линию фронта в качестве границы.

Предложение политика Михаэля Рота принять в НАТО только часть Украины, не распространив гарантии НАТО на территории, находящиеся под контролем России, вызвало негодование у его коллег по СДПГ. «Нам нужны не депутаты, действующие в одиночку, а общая политика с нашими союзниками», — цитирует Ральфа Штегнара RND. По его мнению, «гонка за самое радикальное требование скорее повысит риск эскалации, чем приведёт к жизнеспособному мирному решению». Другой член СДПГ и эксперт в вопросах обороны Джо Вайнгартен вообще назвал предложение Рота «полной ерундой».

Поводом для жаркой дискуссии внутри СДПГ стало интервью «самого высокопоставленного дипломата парламента», председателя внешнеполитического комитета бундестага Михаэля Рота. Немецкий политик предложил не ждать «идеального мира», а как можно скорее принять в НАТО «те части Украины, которые находятся под надёжным контролем демократического киевского правительства». Как сообщает RND, политик в своём предложении исходит из того, что жизненно важно «выбраться из ужасной дилеммы, связанной с необходимостью постоянно откладывать членство (Украины. — ИноТВ) в НАТО до скончания веков».

«В принципе, это возможно и неплохое решение, если Украина присоединится к НАТО только с теми территориями, которые она контролирует», — соглашается с Михаэлем Ротем Симон Кошут, эксперт по международной политике безопасности. Немецкий профессор считает, однако, что Украине для этого придётся всё-таки выполнить некоторые условия. «Для этого требуется взаимно признанное перемирие или мирный договор и определённая граница», — заявил Кошут на уточняющий вопрос RND.

Кошут, однако, призывает учитывать, что «если только часть Украины войдёт в НАТО, то украинская государственная территория окажется фактически разделённой и от претензий на оставшуюся территорию придётся отказаться, пусть и не юридически». Воссоединиться позднее с этими регионами, как это произошло с ГДР и ФРГ, Украине также было бы сложнее, считает немецкий эксперт.

Сравнение ситуации Украины и Германии возникает не первый раз, сообщает RND. В мае этого года The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что раз разделённая Германия в 1955 году смогла частью своей территории вступить в НАТО, то и у Украины есть такая возможность.

С тем, что у Украины есть такой вариант развития событий, однако, не согласен Томас Йегер, исследующий международные отношения в университете Кёльна. «В отличие от Германии 1955 года, на Украине нет чёткой границы, есть только постоянно меняющаяся линия фронта», — обозначил основное отличие Томас Йегер. По его мнению, Украина никогда не пойдёт на частичное вхождение в альянс, так как в противном случае «НАТО бы косвенно узаконило занятые территории как территорию России». Другой причиной является то, что «США категорически отвергают прямое вмешательство», и поэтому «Украина не получила бы никаких преимуществ» от такого членства в НАТО, считает Йегер.

Диалог о формате возможного вступления Украины в НАТО развернулся в преддверии саммита военного блока, на котором он решит, как он намерен приблизить Украину к альянсу. RND напоминает, что канцлер Олаф Шольц, также член СДПГ, неоднократно заявлял, что не может быть и речи о вступлении Украины в западный военный блок до окончания конфликта на Украине.