Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в свои ряды — потом будет поздно

Западу необходимо поторопиться с принятием Украины в НАТО, так как возвращение Трампа в Белый дом может этому помешать. Обозреватель The Times призывает не бояться опасений по расширению вооружённого конфликта, связанных с возможным членством Украины в военном альянсе. Для того чтобы существующие тревоги не реализовались и не помешали присоединению страны к альянсу, он рекомендует ввести в страну экспедиционный корпус польских или британских войск, пользующихся поддержкой США.

В 2019 году Эммануэль Макрон произвёл фурор, заявив о «смерти мозга НАТО», перед встречей альянса в Лондоне. Сегодня же французский президент предпочитает говорить, что «Европа проснулась», но как отмечает обозреватель The Times, «если проснулась, то не благодаря силе убеждения французского лидера, а благодаря суровым реалиям войны, пожирающей боеприпасы».



В The Times подчёркивается, хотя война и происходит в Европе, «ведётся она в первую очередь с помощью снаряжения и разведки США», а самые важные страны — союзники Вашингтона в регионе — это Великобритания, «выскочившая из ЕС», и Польша, «одна из заводил неуклюжего отряда Европы». Всё это, по мнению автора газеты, указывает на то, что альянсу предстоит ещё много сделать, чтобы эффективней принимать решения и улучшить производительность военно-промышленного комплекса для противостояния России.



Проблема состоит в том, что для проведения необходимых реформ у НАТО есть «максимум год», так как «вашингтонский саммит в следующем году может стать последним «ура» Джо Байдена» перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Если это произойдёт, Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний высокий уровень западной военной помощи», — пишет автор в The Times. В способность Старого Света в одиночку противостоять России колумнист не верит, ведь «стратегическая автономия Европы», предлагаемая Макроном, остаётся на уровне «детского утренника».

Обозреватель The Times призывает «приступить к ускоренному вступлению Украины в НАТО» на саммите в литовской столице, «выйдя за рамки самовосхваления». Опасения, что из-за вступления Украины в альянс последний может быть втянут в войну против России, обладающей ядерным оружием, отвергаются автором. По его мнению, такие утверждения превратились в «клубную шутку» военного блока. В конце концов, если «даже Евровидение находит место для Израиля и Австралии», то у НАТО не должно быть проблем дать членство Украине.

Североатлантический альянс, по мнению автора, уже показал, что он способен быстро решать возникающие задачи и подстраиваться под изменяющиеся условия, в отличие от Совбеза ООН, который оказался «беспомощен» в решении кризиса на Украине. Для этого военному блоку необходимо «расслабиться» и действовать, как в случае с Финляндией и Швецией. Первая была принята в блок, несмотря на то что это увеличило границу НАТО с Россией и привело к риску войны, способной расколоть альянс. Вокруг второй же блоку удаётся вести переговоры по обходу турецкого вето, одновременно не отталкивая страну от альянса, «уклоняясь от вопроса о том, принадлежит ли вообще Турция Эрдогана к клубу в первую очередь».

В The Times колумнист призывает не опасаться лишней спешки и начать присоединение Украины к альянсу, так как «случай с Финляндией показывает, что даже если НАТО давит ногой на педаль газа, может пройти почти год, чтобы добиться полноправного членства… до момента, когда может вступить в силу Пятая статья о коллективной обороне». При этом Финляндии вступить было намного легче, чем Украине, отмечает автор.

Газета The Times отмечает, что сама Украина «считает, что заслужила право на официальное приглашение, потому что другие обещания безопасности оказались пустыми». Прежде всего имеется в виду отказ Украины от бывшего советского ядерного арсенала в обмен на защиту от нападения. Колумнист газеты считает, что предлагаемый альянсом совет Украина — НАТО, в отличие от полноценного членства, не остановит Россию.

«Серые зоны — это зелёный свет для диктаторов», — цитирует автор колонки Курта Волкера, экс-спецпредставителя США по Украине, и призывает не обращать внимания на опасность усиления конфликта. «Приоритетом саммита НАТО остаётся поиск вре́менного, но надёжного способа обеспечения безопасности Украины, пока процесс вступления (в НАТО. — ИноТВ) проходит через парламенты и администрации», — считает The Times. Для этого есть три возможности.

НАТО могло бы «относиться к Украине, как к Израилю», поставлять ей вооружения и технологии и тем самым «создавать достаточную стратегическую неопределённость, чтобы заставить потенциального врага серьёзно задуматься». Однако, как отмечает автор, Израиль предположительно обладает ядерным оружием, а его противники, за исключением Ирана, не имеют даже ядерных амбиций. В украинском конфликте Киев не может рассчитывать получить военно-техническое преимущество над Россией.

Второй вариант представляет собой двухстороннее военное соглашение между Украиной и США. Подобные соглашения у Америки есть с Японией и Южной Кореей. Вариант, однако, не реализуем из-за того, что Вашингтон не хочет брать на себя «непропорционально дорогостоящие обязательства», а Киев, в свою очередь, «видит риски в случае смены администрации США», аргументируя ситуацией, сложившейся после прихода к власти Джимми Картера, отказавшегося от военного пакта с Тайванем для улучшения отношений с КНР.

Наконец, единственно возможным способом обеспечить безопасность Украины «между официальным приглашением и принятием» в НАТО, по мнению обозревателя The Times, является «экспедиционный корпус под британским или польским руководством при поддержке США». Такой корпус действовал бы по инициативе НАТО, пользовался бы «политической поддержкой всей Центральной и Восточной Европы» и оставался надёжным инструментом, так как «даже приход изоляционистского американского президента не полностью подорвёт его ценность».

НАТО не должно опасаться создания такого экспедиционного корпуса, так он всё равно необходим блоку, который нуждается в силах быстрого реагирования для экстренных случаев. Автор The Times надеется, что «мозг НАТО всё ещё работает» и визит Владимира Зеленского на встречу в Вильнюсе подтолкнёт альянс к этому и другим решениям, направленным на увеличение производства боеприпасов и финансирования оборонных разработок, на помощь Украине в восстановлении собственной военной промышленности.