Politico: премьер Румынии неожиданно призвал Шольца разместить в своей стране немецкие войска на постоянной основе

Румынский премьер Марчел Чолаку призвал Олафа Шольца отправить в Румынию немецкие войска для укрепления восточного фланга НАТО, сообщает Politico. Он также выразил надежду на то, что этот вопрос будет решён «как можно скорее».

Румынский премьер Марчел Чолаку призвал канцлера Германии Олафа Шольца укрепить восточный фланг НАТО за счёт отправки в Румынию немецких войск, сообщает Politico.



«Я надеюсь, что вскоре и у нас, на территории Румынии, будут постоянно находиться немецкие солдаты», — заявил Чолаку на совместной пресс-конференции с Шольцом, комментируя недавнее объявление Германии о размещении в Литве на постоянной основе 4 тыс. немецких военнослужащих.



А позже румынский премьер добавил: «Я надеюсь, что вместе с канцлером мы сможем принять решения по этому вопросу как можно скорее».



То, что Чолаку озвучил свой призыв публично, стало неожиданностью для канцлера ФРГ, который пока не сообщал о планах отправки войск в Румынию, отмечается в статье.



НАТО разместило в Румынии, которая имеет прямую границу с Украиной, войска из своих стран-членов, в том числе из Франции. США заявили, что сохранят свой контингент на румынской территории как минимум до этой осени.



Премьер Румынии и канцлер ФРГ также выразили пессимизм по поводу возможности скорого окончания украинского конфликта.



«Вероятно, мы ожидали, что конфликт закончится контрнаступлением Украины, — сказал Чолаку. — Но, к сожалению, общедоступные данные не вселяют в нас уверенности в этом».