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Politico: премьер Румынии неожиданно призвал Шольца разместить в своей стране немецкие войска на постоянной основе

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Румынский премьер Марчел Чолаку призвал Олафа Шольца отправить в Румынию немецкие войска для укрепления восточного фланга НАТО, сообщает Politico. Он также выразил надежду на то, что этот вопрос будет решён «как можно скорее».
Politico: премьер Румынии неожиданно призвал Шольца разместить в своей стране немецкие войска на постоянной основе
AP

Румынский премьер Марчел Чолаку призвал канцлера Германии Олафа Шольца укрепить восточный фланг НАТО за счёт отправки в Румынию немецких войск, сообщает Politico.

«Я надеюсь, что вскоре и у нас, на территории Румынии, будут постоянно находиться немецкие солдаты», — заявил Чолаку на совместной пресс-конференции с Шольцом, комментируя недавнее объявление Германии о размещении в Литве на постоянной основе 4 тыс. немецких военнослужащих.

А позже румынский премьер добавил: «Я надеюсь, что вместе с канцлером мы сможем принять решения по этому вопросу как можно скорее».

То, что Чолаку озвучил свой призыв публично, стало неожиданностью для канцлера ФРГ, который пока не сообщал о планах отправки войск в Румынию, отмечается в статье.

НАТО разместило в Румынии, которая имеет прямую границу с Украиной, войска из своих стран-членов, в том числе из Франции. США заявили, что сохранят свой контингент на румынской территории как минимум до этой осени.

Премьер Румынии и канцлер ФРГ также выразили пессимизм по поводу возможности скорого окончания украинского конфликта.

«Вероятно, мы ожидали, что конфликт закончится контрнаступлением Украины, — сказал Чолаку. — Но, к сожалению, общедоступные данные не вселяют в нас уверенности в этом».

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источник
Politico США Северная Америка
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военнослужащие Германия НАТО Олаф Шольц Румыния США Украина Франция
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