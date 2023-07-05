Politico: премьер Румынии неожиданно призвал Шольца разместить в своей стране немецкие войска на постоянной основе

19:14
РИА Новости: Щербакова прервала тренировки по состоянию здоровья
Российская фигуристка Анна Щербакова прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе по состоянию здоровья.
19:12
Минобороны: британский адмирал пытается выбить бюджет, рассуждая о «потерях России»
Заявления британского адмирала Тони Радакина, который высказал свои оценки о потерях российской бронетехники в зоне СВО, обескураживают масштабом вранья, отметило Министерство обороны России.
19:08
Ушла из жизни певица Коко Ли
Китайско-американская певица, исполнившая хит A Love Before Time для фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а также Before I Fall In Love для картины «Сбежавшая невеста», покончила с собой.
19:07
Зеленский ввёл санкции против компаний из России, Люксембурга и Кипра
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничительных мерах в отношении компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах.
19:04
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
19:04
Федотов надеется, что все игроки ЦСКА будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов надеется, что все игроки будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России.
18:58
Военная хроника: все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР отбиты
Военная хроника объяснила, почему Вооружённые силы Украины не могут продвинуться на южном и северном флангах Артёмовска, в том числе в районе Клещеевки. С 2 июля ВСУ атаковали позиции ВС России в этом районе несколько десятков раз.
18:53
Sport24: Белых станет исполнительным директором «Спартака» с 1 августа
Сергей Белых станет исполнительным директором «Спартака» с 1 августа.
18:48
OZON: склад в Кольцове продолжает работать на фоне ситуации с менингококковой инфекцией
В пресс-службе OZON рассказали RT о ситуации с менингококковой инфекцией на одном из своих складов.
18:47
«Факел» объявил о переходе Кудряшова
«Факел» объявил о переходе Фёдора Кудряшова.
18:47
NBC News: обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином
Экспертиза показала, что обнаруженный 2 июля порошок в Белом доме оказался кокаином. Об этом пишет телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
18:42
Карпов: ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ» за €7 млн
ЦСКА готов отпустить Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» за €7 млн.
18:36
Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР две ракеты из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе в Донецкой Народной Республике.
18:36
На автобусах «Мострансавто» совершили более 36 млн поездок с начала лета
Жители и гости Московской области совершили свыше 36 млн поездок на автобусах «Мострансавто» с начала лета.
18:35
В Центральной библиотеке Надыма запустили «Книжный экспресс»
В Центральной библиотеке Надыма в ЯНАО провели акцию, направленную на повышение интереса к чтению. В рамках «Книжного экспресса» посетители читали стихи Сергея Есенина в салоне автобуса.
18:34
Депутат Нилов высказался об идее увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал новый законопроект об ужесточении штрафных санкций в пять раз за недопуск газовщиков и других специалистов в квартиры.
18:34
Президент «Кадиса» подтвердил переход Бонгонда в «Спартак»
Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно подтвердил переход нападающего Тео Бонгонда в «Спартак».
18:31
Климатолог Терешонок допустил рост частоты катаклизмов на Земле
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что повышение средней температуры на Земле может привести к росту числа катаклизмов.
18:28
МВД Украины подтвердило взрыв в помещении Шевченковского суда в Киеве
МВД Украины подтвердило взрыв в помещении Шевченковского районного суда в Киеве.
18:25
Бетова не смогла пройти во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Маргарита Бетова не смогла пройти во второй круг Уимблдона.
18:23
Роспотребнадзор: рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет
Менингококковую инфекцию нельзя подхватить через посылки, прибывшие из распределительного центра OZON, где ранее выявили несколько случаев инфицирования, сообщил Роспотребнадзор.
18:17
«Аякс» сможет подписать Сперцяна, если продаст нескольких игроков
«Аякс» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
18:17
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с выявлением сибирской язвы в Туве
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.
18:17
Таможня ФРГ может арестовать личные автомобили россиян, на которых они приехали в страну
Въезд в Германию на личном автомобиле из России рассматривается местной таможней как основание для ареста машины, сообщили в немецком таможенном управлении.
18:15
Глава МВД Дарманен: беспорядки прекратились на всей территории Франции
Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что массовые беспорядки прекратились на всей территории Франции.
18:12
Обвиняемый в Шевченковском суде Киева взорвал гранаты и взял в заложники конвоира
Взрыв произошёл в Шевченковском районном суде Киева.
18:11
Медведев прошёл во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона.
18:04
«Формула-1» представила календарь на 2024 год
«Формула-1» опубликовала календарь соревнований на 2024 год.
18:02
Роспотребнадзор: в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев менингококковой инфекции
В Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
18:01
В Удмуртии появилось управление по информполитике
В Удмуртии создали управление по информационной политике. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.
18:01
Онколог Косякова: наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках
Врач-онколог клинической больницы «МЕДСИ в Боткинском проезде» Анастасия Косякова заявила, что вдыхание автомобилистами выхлопных газов в пробке очень вредно для здоровья, особенно если окна машины открыты.
18:00
На телебашне в Казани включат подсветку в честь Дня семьи, любви и верности
На казанской телебашне включат тематическую подсветку 8 июля. Она будет посвящена Дню семьи, любви и верности.
18:00
Ставропольские спасатели рассказали, как избежать теплового удара в жару
В Ставропольской области противопожарная и аварийно-спасательная служба рассказала, как избежать теплового удара.
17:59
В Кабардино-Балкарию на отдых приехали дети из Херсонской области
В кабардино-балкарский реабилитационный центр приехали дети из Херсонской области.
17:58
ПСЖ объявил о назначении Энрике на пост главного тренера
ПСЖ назначил Луиса Энрике на пост главного тренера клуба.
17:57
Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти»
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 июля встретился с участниками проекта «Поезд Памяти» в Музее Победы на Поклонной горе.
17:57
В Подмосковье пройдёт 115 кинопоказов в июле
Подмосковный проект «Кинопарк» представил программу бесплатных уличных показов в летних кинотеатрах региона на июль.
17:56
Военкор RT Филатов показал кадры боёв июля 2022 года за Красногоровку в ДНР
RT публикует эксклюзивное видео от военкора Андрея Филатова, в котором показаны бои июля 2022 года за Красногоровку в ДНР.
17:56
В Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о том, что в дневное время температура воздуха с 5 по 7 июля может подняться до +32 °C, а ночью — до +20 °C.
17:55
Собянин рассказал о ходе строительства вылетной магистрали от Москва-Сити
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о строительстве вылетной магистрали от делового центра «Москва-Сити» до МКАД и далее к подмосковному городу Одинцово.
17:55
На ВДНХ завершили ремонт в павильоне «Физкультура и спорт»
На ВДНХ в Москве отремонтировали павильон №27 «Физкультура и спорт». Специалисты установили систему вентиляции, водопровод и электросеть, а пластиковые окна заменили на стеклопакеты в историческом стиле.
17:55
В Хабаровском крае высадили 8000 деревьев в рамках акции «Сад памяти»
В Хабаровском крае высадили около 8 тыс. саженцев различных видов деревьев в рамках акции «Сад памяти».
17:54
Матч Рублёва и Карацева на Уимблдоне перенесли на 6 июля
Матч второго круга Уимблдона между россиянами Андреем Рублёвым и Асланом Карацевым перенесли.
17:54
Врач Ромасов: пить воду стоит только из ухоженного источника
Врач-терапевт кандидат медицинских наук Иван Ромасов рассказал, что делать, если человека в походе мучает жажда, а рядом нет бутилированной воды.
17:53
Первое заседание совета Украина — НАТО состоится 12 июля
Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО, первое заседание которого состоится на саммите альянса 12 июля.
17:52
Мариупольские выпускники приехали поступать в РГИСИ в Петербурге
Выпускники школ из Мариуполя приехали в Санкт-Петербург для поступления в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).
17:51
В Крыму зафиксировали 38 результатов ЕГЭ с высшими баллами
В Крыму зафиксировали 38 результатов Единого госэкзамена с высшими баллами — больше всего по русскому языку и литературе, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
17:50
Военкор RT Газдиев рассказал о погибшем и пострадавших при обстреле ВСУ Кременной
Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о погибшем и пострадавших при беспорядочном обстреле Кременной 5 июля со стороны Вооружённых сил Украины.
17:49
Александрова прошла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг Уимблдона.
17:48
В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта и приложения после хакерской атаки
Работа сайта и приложения РЖД восстановлена после массированной хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.