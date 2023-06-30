19FortyFive: не в интересах США брать на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины
Пока боевые действия продолжаются, члены НАТО продолжают спорить о требованиях Зеленского, который хочет, чтобы на июльском саммите альянса в Вильнюсе Киеву были предоставлены гарантии безопасности в форме членства Украины в военном блоке.
«Независимо от того, насколько сильна симпатия Запада к Украине или его антипатия к России, США ни при каких обстоятельствах не должны предоставлять Киеву какие-либо обязывающие гарантии безопасности», — считает Дэвис.
Любые твёрдые обещания Украине того, что Соединённые Штаты или НАТО будут готовы вступить в войну с обладающей ядерным оружием Россией, недвусмысленно подвергают будущую безопасность США неоправданно высокому и ненужному риску, уверен автор. По его словам, это благородное стремление желать, чтобы все народы мира были свободными и независимыми.
«Тем не менее было бы безответственно и несправедливо по отношению к 330 миллионам наших соотечественников-американцев связывать их будущую безопасность с надеждой на то, что изменчивый и непредсказуемый антагонизм, существующий между Россией и Украиной, не вспыхнет снова», — пишет автор.
Некоторые западные аналитики утверждают, что НАТО может безопасно распространить на Украину гарантии безопасности по статье 5 своего устава точно так же, как Западная Германия была принята в альянс в 1955 году, в то время как Восточная Германия оставалась в советской сфере влияния.
Тем не менее всех сторонников подобной внешней политики объединяет близорукое внимание к предполагаемым преимуществам для Киева и почти полное отсутствие реалистичного мышления в отношении вероятной реакции России, убеждён Дэвис.
Как напоминает автор, развязывание украинского конфликта было долгим, методичным и предсказуемым 15-летним процессом, который начался в 2008 году с заявления НАТО о намерении принять Украину в альянс.
Реалисты и эксперты по внешней политике давно предупреждали, что попытки Киева присоединиться к военному блоку могут спровоцировать ответную, возможно сильную, реакцию со стороны Москвы. И наблюдаемая динамика убедительно показывает, почему предоставление каких-либо гарантий безопасности Украине в будущем стало бы ещё более глупым шагом, ведь это увеличило бы шансы на прямое столкновение между США и Россией.
«Прямая ненависть и антагонизм между русским и украинским народами сегодня раскалены добела и, вероятно, останутся высокими в течение поколения или более из-за того, что каждый из них заплатил в этом конфликте. Если этот конфликт закончится каким-либо соглашением, достигнутым путём переговоров, при котором ни одна из сторон не потерпит прямого военного поражения, то в обозримом будущем сохранится возможность возобновления боевых действий», — считает Дэвис.
Он убеждён, что «не в интересах Америки» брать на себя обязательство вступить однажды в войну против обладающей ядерным оружием России от имени «обиженной Украины». США могут поддержать Украину и помочь ей защитить себя, не рискуя третьей мировой войной, как они это делали с начала конфликта в феврале 2022 года.
«Интересы и обязательства США требуют, чтобы наши вооружённые силы обеспечивали, во-первых, безопасность нашей страны и народа, а во-вторых, существующие договорные обязательства перед НАТО. Мы можем неограниченно долго оставаться в безопасности, избегая участия в любом потенциальном конфликте между Россией и Украиной, сейчас или в будущем. В конечном счёте из-за риска будущей войны между Соединёнными Штатами и Россией никому не станет безопаснее», — подытоживает свою статью для 19FortyFive Дэниел Дэвис.
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