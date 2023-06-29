SVT: «несогласных не слышно» — в шведских СМИ всё труднее найти противников вступления в НАТО

Кардинальное изменение общественного мнения жителей Швеции и Финляндии в пользу вступления североевропейских стран в НАТО повлияло на освещение этой темы в СМИ, передаёт телеканал SVT. Более того, сторонников присоединения к Североатлантическому альянсу среди финнов и шведов так много, что голосов несогласных «не так много».

По данным отчёта института изучения общественного мнения при университете Гетеборга, изменение отношения жителей Швеции по вопросу членства в НАТО было самым масштабным и резким за всю историю скандинавской страны. В рамках политической недели в Альмедалене шведское радио провело семинар об освещении темы вступления королевства в Североатлантический альянс под названием «Что произошло на самом деле?», передаёт телеканал SVT.

Медиа-исследователь и профессор Университета Турку Ану Койвунен была одним из участников дискуссии, и сравнила то, как шведские и финские СМИ освещали дебаты по НАТО. По её словам, финские СМИ в какой-то степени участвовали в «совместных усилиях» по присоединению страны к военному блоку, хотя они также пытались обеспечить, чтобы голоса критиков НАТО тоже были слышны. «В Финляндии говорили: «наконец-то! С членством в НАТО независимость Финляндии станет завершённой», — заявила Койвунен.

Когда в Швеции общественные настроения изменились, а заявка о членстве стала более вероятной, дебаты в шведских СМИ в основном касались того, как скандинавское государство сможет внезапно перестроить всю свою внешнюю политику и политику безопасности за короткий срок. Шведские журналисты внимательно следили за тем, как поступит соседняя страна.

С весны 2022 года увеличилось присутствие шведских СМИ в Финляндии и возрос интерес к финским комментариям и анализам, чего не было раньше. Койвунен считает, что СМИ в обеих странах изменили своё освещение темы вступления в НАТО вместе с большей частью общественного мнения и смены политического направления.

«В среде СМИ было заметно, что был поиск разных голосов, но из-за перевешивания общественного мнения в пользу членства в НАТО было не так много желающих выступить в качестве несогласных», — говорит Ану Койвунен. По словам учёного, те, кто публично выступал против членства в НАТО, рисковали быть выставленными «сомнительными политическими деятелями» и «сторонниками Путина». Профессор отметила, что финским журналистам приходилось объяснять читателям, почему они вообще позволяют высказываться тем, кто настроен критически по отношению к НАТО, завершает SVT.