Samnytt: в Швецию впервые прибыли американские сверхзвуковые бомбардировщики
Шаги Швеции к членству в НАТО всё ещё медленны, но это не мешает шведскому правительству и вооружённым силам скандинавской страны играть значительно более активную роль в напряжённой ситуации между Западом и Россией. Мало того, что Стокгольм отправляет Киеву военную технику и вооружение, то теперь речь идёт о размещении американских военнослужащих и военных самолётах на территории Швеции, сетует Samnytt.
«Это историческое событие. В эти смутные времена и в ожидании членства в НАТО важно иметь сильных партнёров», — подчеркнул Петерссон. «Сейчас мы делаем следующий шаг в нашем сотрудничестве, базируя B1-B Lancer на шведской земле», — добавляет генерал в пресс-релизе ведомства. Шведские Вооружённые Силы завершают своё заявление тем, что полёты американских бомбардировщиков в Швеции «способствуют стабильности в непосредственной близости от нас», пишет Samnytt.
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