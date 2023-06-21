Samnytt: в Швецию впервые прибыли американские сверхзвуковые бомбардировщики

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer приземлились на авиабазе в северной шведской провинции Норботтен для участия в военных учениях, передаёт Samnytt. Полёты военных самолётов являются частью расширенного сотрудничества между Швецией и Соединёнными Штатами, а сами начавшиеся оборонительные манёвры Вооружённые Силы скандинавской страны называют «историческим событием».

Шаги Швеции к членству в НАТО всё ещё медленны, но это не мешает шведскому правительству и вооружённым силам скандинавской страны играть значительно более активную роль в напряжённой ситуации между Западом и Россией. Мало того, что Стокгольм отправляет Киеву военную технику и вооружение, то теперь речь идёт о размещении американских военнослужащих и военных самолётах на территории Швеции, сетует Samnytt.

Два бомбардировщика ВВС США приземлились на авиабазе F21 в Лулео. Вместе с бомбардировщиками прибыл один военный самолёт с примерно 50 американскими солдатами, сообщает издание со ссылкой на сайт Вооружённых Сил Швеции. Заместитель командующего ВВС Швеции бригадный генерал Томми Петерссон приветствует совместные учения, которые призваны повысить способность Швеции взаимодействовать с Соединёнными Штатами.

«Это историческое событие. В эти смутные времена и в ожидании членства в НАТО важно иметь сильных партнёров», — подчеркнул Петерссон. «Сейчас мы делаем следующий шаг в нашем сотрудничестве, базируя B1-B Lancer на шведской земле», — добавляет генерал в пресс-релизе ведомства. Шведские Вооружённые Силы завершают своё заявление тем, что полёты американских бомбардировщиков в Швеции «способствуют стабильности в непосредственной близости от нас», пишет Samnytt.

Автор статьи напомнил, что в прошлом году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО. Медведев не скрывал, что Россия запланировала ответные меры. «Никто в здравом уме не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости на границе, ракет «Искандер», гиперзвукового оружия и кораблей с ядерным вооружением в двух шагах от дома. Будем надеяться, что здравый смысл наших скандинавских соседей возобладает», — указывает слова Медведева издание Samnytt.