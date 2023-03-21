Al Arabiya: российский Су-35 сопроводил американские бомбардировщики В-52 над Балтийским морем

Министерство обороны России сообщило о том, что истребитель Су-35 был поднят в небо над Балтикой для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н США, передаёт Al Arabiya. В оборонном ведомстве отметили, что американские военные самолёты не нарушили границу России.

Российский истребитель Су-35 вылетал для перехвата двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтийским морем, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Министерство обороны России.

«Радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации», — заявили в оборонном ведомстве, назвав целями «два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США».

Российский истребитель был поднят в воздух для идентификации и недопущения нарушения границы России. В министерстве добавили, что, когда американские самолёты удалились от границы, Су-35 вернулся на аэродром базирования. Там отметили, что американские военные самолёты не нарушили российскую границу.

Как напоминает Al Arabiya, инцидент произошёл после того, как 14 марта американский военный беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море после столкновения с российскими истребителями Су-27.

США и Россия выдвинули разные версии событий, не согласившись в том, что послужило причиной падения беспилотника. США утверждают, что российский самолёт Су-27 задел беспилотник, в то время как Россия отрицает возможность физического контакта, утверждая, что аппарат «вышел из-под контроля в результате резкого маневрирования», после чего разбился.

В Москве предостерегли Вашингтон от нарушения российской границы, подчеркнув, что будут отвечать «пропорционально» на любые «провокации» со стороны США.