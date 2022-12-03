DN: «сдерживание по-американски» — США показали новый бомбардировщик

ВВС США продемонстрировали новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider. Американские военные надеются, что потенциальная эффективность и смертоносность этого самолёта вынудит Россию и Китай «изменить отношение к войне на десятилетия вперёд», пишет Defense News.

Впервые за поколение ВВС США продемонстрировали новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider («Рейдер»). Американские военные надеются, что это «высокоэффективное элегантное оружие» окажется настолько смертоносным, что заставит Пекин и Москву «изменить отношение к войне на десятилетия вперёд», пишет Defense News.

Накануне самолёт-невидимка был впервые представлен публике на заводе в Палмдейле, штат Калифорния. Помимо высокопоставленных представителей Минобороны, в торжественной церемонии принимали участие руководители компании Northrop Grumman, спроектировавшей B-21, отмечает издание.

Название бомбардировщика отсылает к одной из самых легендарных миссий в истории американской авиации — рейду подполковника Джимми Дулиттла в 1942 году. Во время этой миссии США нанесли первый ответный удар по Японии после Перл-Харбора, что укрепило американский боевой дух и вынудило Токио отвлечь свои силы, поясняет Defense News.

По словам издания, на церемонии присутствовали семьи некоторых участников рейда и большое количество сотрудников Northrop Grumman. В зале царило праздничное настроение: собравшиеся ликовали и время от времени скандировали: «США! США!».

«Смелость участников рейда Дулиттла вдохновляла поколения американских авиаторов. Вполне уместно назвать следующую главу американской авиации в их честь», — заявил участвовавший в презентации B-21 глава Пентагона Ллойд Остин. «Дамы и господа, это сдерживание по-американски», — добавил он.

После речи директора Northrop Grumman Кэти Уорден, в которой она поблагодарила сотрудников, спроектировавших и построивших бомбардировщик, заиграла драматическая музыка. Пара массивных дверей ангара распахнулась, и на фоне искусственного тумана и голубого света перед зрителями предстал скрытый под массивным покровом B-21. Затем полотно упало, раскрыв бомбардировщик, и под аплодисменты присутствующих его отбуксировали к краю ангара, живописует Defense News.

Таким образом ВВС США впервые за более чем три десятилетия представили новый бомбардировщик. Как и его предшественник B-2 «Спирит», напоминающий по форме летучую мышь, B-21 имеет конструкцию летающего крыла, что снижает лобовое сопротивление и его заметность на радарах противника. Постепенно «Рейдеры» должны заменить стареющие B-1 и B-2. ВВС планируют списать все самолёты этого типа к началу 2030-х годов, получив не менее 100 B-21 и оставив на службе «ветеранов» времён холодной войны B-52 Stratofortress с модернизированными двигателями. В течение многих лет американские военные тщательно скрывали подробности о своём новом бомбардировщике. И даже после официальной презентации они не особо распространяются о его тактико-технических характеристиках. Перед церемонией представители ВВС США и Northrop Grumman не предоставили никакой новой информации о B-21. Но в своём выступлении Остин не упустил шанса похвастать возможностями бомбардировщика, которые, по его словам, позволят Америке «сдерживать врагов и наносить удары по целям даже в напряжённом воздушном пространстве». По словам главы Пентагона, радиус действия даст новому самолёту возможность выполнять миссии, не базируясь на театре военных действий и не требуя материально-технической поддержки при развёртывании. Благодаря его малозаметности «даже самые совершенные системы ПВО не смогут обнаружить B-21 в небе», добавил Остин. Вдобавок его открытая системная архитектура сделает самолёт «легко адаптируемым» и способным защитить США «с помощью нового оружия, которое ещё даже не создано». «B-21 выглядит внушительно. Но то, что находится под каркасом и покрытием космической эры, впечатляет ещё больше», — заверил участников презентации министр обороны.

По мнению издания, долгожданный дебют B-21 знаменует собой веху в перестройке устаревающего парка бомбардировщиков ВВС США. Всё это происходит на фоне российско-украинского конфликта и тайваньского кризиса, а также стремления американских военных выставить на всеобщее обозрение оружие, которое должно «послужить предостережением для противников» Вашингтона.

И если разразится война с Китаем, последние военные достижения этой страны, особенно средства противовоздушной обороны, потребуют от США наличия самолётов, способных незаметно проскользнуть на вражескую территорию. Американские военные рассчитывают, что «передовые возможности» B-21 позволят ему выполнять подобные задачи, утверждается в статье.

Руководители ВВС США рассматривают B-21 в качестве возможного ключевого элемента военного арсенала на следующие 50 лет. Когда «строго засекреченный», малозаметный бомбардировщик начнёт прибывать на базы ВВС, в том числе в Эллсворт в Южной Дакоте, в конце этого десятилетия, то должен будет обладать способностью нести как ядерное, так и обычное оружие.

По некоторым оценкам, стоимость программы новых бомбардировщиков составляет $203 млрд. В этом смысле они станут одним из самых крупных приобретений ВВС США, с которым сможет соперничать только F-35, считает эксперт по оборонному бюджету и управляющий директор аналитической компании Metrea Strategic Insights Тодд Харрисон.

Представленный публике B-21, получивший номер 001 и обозначение T1, является одним из шести «Рейдеров», находящихся на разных стадиях строительства. Следующим важным этапом станет первый полёт бомбардировщика, который должен состояться в следующем году после наземных испытаний, заключает Defense News.