Le Figaro: американские бомбардировщики пролетели по юго-востоку Европы

Два американских самолёта B-52 Stratofortress, которые базируются в Великобритании, пролетели по странам Юго-Восточной Европы на небольшой высоте, чтобы показать тем самым участие США в коллективной обороне Европы в рамках НАТО. Как пишет Le Figaro, в некоторых городах местные жители специально вышли, чтобы на них посмотреть.

Два американских самолёта облетели на низкой высоте ряд стран Юго-Восточной Европы в качестве демонстрации силы, пишет Le Figaro. Это были бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые базируются в Великобритании.

Сначала их маршрут пролегал через столицу Северной Македонии Скопье, где их видели десятки прохожих. В общении с журналистами местные жители выразили надежду, что этот манёвр говорит о поддержке и определённой стабильности, но сомневаются, может ли это гарантировать мир для них.

Затем бомбардировщики отправились в соседнюю Албанию, где низко пролетели над Скандербегской площадью Тираны. Там местные жители специально собирались, чтобы посмотреть на этот полёт. «Я доволен, что моя страна, которая страдала от диктатуры коммунистов, теперь имеет такого верного союзника, как США, а ещё больше — что мы партнёры по НАТО», — приводит издание слова пенсионера Илира Меро.

После этого бомбардировщики прошли над хорватским городом Дубровник. «Цель каждого полёта — показать участие и гарантии США по отношению к союзникам и партнёрам по НАТО, которые находятся на юго-востоке Европы», — приводит издание официальное сообщение.



Как напоминает Le Figaro, в июне два истребителя F35 уже облетали страны Прибалтики и НАТО там значительно укрепило свои позиции.