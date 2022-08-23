Le Figaro: американские бомбардировщики пролетели по юго-востоку Европы

17:02
Жиго прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского клуба.
17:00
Суд продлил арест фигуранту дела о государственной измене Игорю Кондрацкому
Лефортовский суд Москвы продлил арест фигуранту дела о государственной измене Игорю Кондрацкому до 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
17:00
В ДНР заявили об 11 пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района Донецка
Число людей, пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ, возросло до 11, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
16:58
Суд в Москве оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Кураева
Никулинский суд Москвы оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских Вооружённых сил.
16:56
В отеле в Вене сообщили, что видели похожую на украинку Вовк женщину
Сотрудники отеля Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене подтвердили, что женщина, похожая на Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной, останавливалась в гостинице на ночь, однако постояльца под таким именем в системе не нашли.
16:51
В «Зените» ответили на вопрос, правда ли Федун был против перехода защитника из «Спартака»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о препятствовании бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в трансфере защитника Дамира Шайхтдинова.
16:49
Профессор ВШЭ объяснил снижение курса евро к доллару
Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган объяснил снижение курса евро к доллару инфляционным давлением в регионе.
16:48
МВД: число киберпреступлений в России сократилось на 8%
Число киберпреступлений в России за семь месяцев сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
16:45
Минторг США внёс в свой чёрный список семь организаций из Китая
Министерство торговли США внесло в свой чёрный список семь организаций из Китая, которые, по версии американской стороны, создавали угрозу для нацбезопасности Соединённых Штатов.
16:43
Ozon впервые достиг операционной безубыточности
Ozon впервые достиг операционной безубыточности, скорректированная EBITDA во втором квартале составила 0,2 млрд рублей.
16:40
Сенатор Цеков не исключил востребованности «Северного потока — 2» в Европе в будущем
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал призыв президента Польши Анджея Дуды «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине.
16:37
Салихова: это уже не тот «Спартак», который Федун принял от Червиченко
Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги работы в клубе.
16:35
Макрон призвал избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед украинским руководством, призвал «не проявлять слабости» и избегать «духа компромисса» в отношении России.
16:31
Петербургский депутат Цивилёв прокомментировал инциденты с участием лошадей в центре города
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв прокомментировал инциденты с участием лошадей в центре города.
16:31
Пульмонолог Бабак напомнил о вреде гари для людей с сердечно-лёгочными заболеваниями
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак напомнил о вреде гари для здоровья людей с сердечно-лёгочными заболеваниями.
16:30
Психолог Хлевная назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса
Кандидат психологических наук Елена Хлевная, основатель EiLab, назвала эмоциональный интеллект важной составляющей при ведении бизнеса.
16:30
Самыми востребованными сотрудниками в Москве стали работники в сфере инвестиций
Самыми востребованными сотрудниками в Москве в II квартале 2022 года стали работники в сфере инвестиций — количество вакансий выросло на 164% по сравнению с предыдущим кварталом.
16:27
Площадь активного горения лесного пожара в Нижегородской области увеличилась до 360 га
Площадь активного горения лесного пожара в Воротынском районе Нижегородской области увеличилась до 360 га.
16:24
«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака» Шайхтдинова
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова.
16:21
В Роспотребнадзоре назвали преобладающие в России варианты «омикрона»
Последние две недели в России преобладают варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
16:18
В Приднестровье на 15 дней продлили высокий уровень террористической опасности
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский продлил действие особых мер безопасности в связи с угрозой терактов на 15 дней.
16:17
Экономист Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 к 2023 году
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 за тысячу кубометров к 2023 году.
16:17
Спрос на персонал в сфере закупок в России вырос на 45% в августе
Эксперты сервиса SuperJob изучили рекрутинговую активность на рынке труда за август. Выяснилось, что наибольший прирост спроса на персонал (+45%) — в сфере закупок.
16:17
Попова не считает обязательным вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах
Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах России сейчас не требуется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании.
16:16
В Казани отреставрируют дом, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри
В Казани планируют отреставрировать дом, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри. Здание — объект культурного наследия.
16:16
Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»
Один из китайских банков рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо».
16:16
Врач Доник высказалась о ходе течения COVID-19 у маленьких детей
Заведующая инфекционным приёмным отделением Детской городской больницы №5 им. Филатова Тамара Доник высказалась о ходе течения COVID-19 у маленьких детей.
16:11
В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности на 15 дней
В Курской области продлён «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на 15 дней. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.
16:10
Оппозиция на протесте в Кишинёве требует отставки президента Молдавии
Сторонники оппозиционной партии «Шор» в ходе протеста у здания администрации президента Молдавии в Кишинёве требуют отставки главы республики Майи Санду.
16:05
Mundo Deportivo: УЕФА может запретить участвовать «Барселоне» в Лиге чемпионов
Каталонская «Барселона» попала в число 20 клубов, которые находятся под наблюдением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за возможного нарушения правил финансового фейр-плей.
16:01
Агент Мантуана рассказал о готовности футболиста сыграть полноценный матч за «Зенит»
Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Мантуана, оценил возможность полузащитника Густаво Мантуана сыграть полноценный матч за «Зенит».
16:00
Столтенберг предупредил, что Украину ждёт тяжёлая зима
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украину ждёт тяжёлая зима.
15:58
Генсек НАТО призвал страны быстрее и больше помогать Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса быстрее и больше помогать Украине, поставляя вооружение.
15:56
The Sun: Фьюри хочет €150 млн за возвращение на ринг
Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри собирается вернуться на ринг, чтобы провести поединок с украинцем Александром Усиком.
15:52
Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента»
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента» в форме капсул 200 мг, который разработала компания «Валента Фарм».
15:49
Мать предполагаемой убийцы Дугиной заявила, что не знала о местонахождении дочери
Мать гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной, рассказала корреспонденту RT Роману Косареву, что не знала, где находится её дочь.
15:47
Медведев оценил степень готовности к US Open и финальной части сезона
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как пропуск Уимблдона помог ему подготовиться к US Open и финальной части сезона.
15:46
Дуда призвал «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток — 2»
Президент Польши Анджей Дуда призвал «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине.
15:45
Глава МИД Франции обсудила с Лавровым направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
15:43
Массажист Кокорина: то, что Саша не выходит на поле, — ошибка тренера
Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что футболист заслужил выходить на поле.
15:40
Паттайя и Хургада стали заграничными турнаправлениями с самым дешёвым жильём
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где жители России могут забронировать бюджетное жильё до середины осени.
15:39
Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области ликвидирован
Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области, который к утру 23 августа достиг площади 54 га, ликвидирован.
15:38
Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации.
15:37
Экипажи ТОФ провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника
Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и двух вертолётов морской авиации провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море.
15:36
В Москве начали принимать заявки на участие в конкурсе грантов для НКО
Открыт приём заявок на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город», который направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
15:34
В Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей
В Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей, разрешение на ввод здания в эксплуатацию получено.
15:33
Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Спартаком» в предсезонном матче
ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в предсезонной товарищеской встрече.
15:33
Скульптор Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной
Скульптор Александр Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной.
15:32
Москва и область стали лидерами по количеству выданных автокредитов в июле
По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), которое подвело итоги кредитной активности россиян в июле, Москва и область стали лидерами по количеству выданных автокредитов.
15:31
Глава ОНК Москвы заявил о необходимости трибунала над боевиками «Азова»
Трибунал над боевиками организации «Азов»* должен состояться, чтобы другие преступники знали, какое наказание их ждёт, если они вздумают издеваться над людьми. Об этом заявил председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.