Для эффекта сдерживания России и Китая — 19FortyFive о роли нового бомбардировщика-невидимки в ВВС США

ВВС США создали новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider для сдерживания России и Китая в гипотетическом вооружённом конфликте, пишет 19FortyFive. Соединённые Штаты обгоняют своих потенциальных «противников» по численности самолётов, однако эксперты оценивают потенциал американской техники как «очень слабый». Вся надежда на исправление ситуации ложится на «чудо-оружие», которое ещё не запущено в серийное производство.
Несмотря на то что ВВС США являются самыми крупными военно-воздушными силами в мире по количеству летательных аппаратов, опережая по их числу Россию почти в полтора раза и Китай почти в два с половиной раза, они по-прежнему оцениваются как «очень слабые» в индексе военной мощи США за 2023 год, составленном стратегическим исследовательским институтом The Heritage Foundation. Среди проблем указываются постоянная нехватка пилотов, малое количество часов налёта и устаревание парка воздушных судов, пишет 19FortyFive.
По данным The Heritage Foundation, боеготовность американской армии оценивается как «слабая» на фоне того, как «ключевые противники Америки» — Китай, Россия, Иран и Северная Корея — наращивают свой военный потенциал и «запугивают партнёров США». Как отмечает автор материала, рейтинг ВВС США был понижен с прошлогодней оценки как просто «слабые».
Консервативный аналитический центр далее заявил, что без повышения уровня подготовки пилотов и наращивания систем вооружения пятого поколения ВВС будет трудно оперативно реагировать на кризис и добиться господства в воздушном пространстве. Особенно примечательно в недавнем отчёте то, что в первом индексе The Heritage Foundation от 2015 года американские ВВС были единственным родом войск, который получил рейтинг «сильный», подкреплённый положительными оценками по боеспособности и готовности, отмечает 19FortyFive.
Американским ВВС предстоит пройти долгий путь, чтобы решить все свои наболевшие проблемы, однако путь к их восстановлению, возможно, официально начался в прошлую пятницу на заводе Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния. «Презентация бомбардировщика-невидимки B-21 Raider знаменует собой появление следующего поколения американских аэрокосмических платформ и бросает вызов своим возможным противникам — например, России и Китаю», — заявил аэрокосмический аналитик из международной компании GlobalData Гарри Боунхэм.
«Ожидается, что B-21 поступит на вооружение в середине 2020-х годов, а в середине-конце 2030-х за ним последуют самолёты шестого поколения NGAD для ВВС США и F/A-XX для ВМС США. Когда они поступят на вооружение в недалёком будущем, они станут серьёзным вызовом для практически равных противников», — подчеркнул Боунхэм в электронном письме редакции 19FortyFive.
Ожидается, что B-21 заменит B-2 Spirit и B-1B Lancer и сформирует костяк стратегических бомбардировщиков ВВС США наряду с B-52 Stratofortress, которые, как ожидается, останутся на вооружении до 2040-х годов или дольше. «Предстоит закупить не менее сотни платформ, что намного превышает 20 имеющихся на складе B-2, и ВВС вкладывают значительные средства в возможности B-21», — разъяснил Бонхэм. По словам эксперта, возможно, что «ВВС США отводят B-21 иную роль по сравнению с B-2 Spirit в будущих конфликтах». Более того, B-21 будет служить не только стратегическим средством сдерживания, пишет 19FortyFive.
В гипотетических конфликтах против таких противников, как Китай, ключевое значение будут иметь дальние, скрытые, высокоточные удары по критически важным объектам, таким как противокорабельные батареи. Однако ВВС США не единственные, кто разрабатывает новый дальний стратегический бомбардировщик, и конкуренты не дремлют. Боунхэм подчеркнул важность успехов США в быстрой разработке и поставке на вооружение платформ следующего поколения, таких как B-21. «Крайне важно, чтобы США получили эти возможности раньше, чем дышащие им в затылки противники, такие как Китай или Россия, чтобы иметь сдерживающий эффект», — резюмирует 19FortyFive словами эксперта.