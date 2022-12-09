ВВС США создали новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider для сдерживания России и Китая в гипотетическом вооружённом конфликте, пишет 19FortyFive. Соединённые Штаты обгоняют своих потенциальных «противников» по численности самолётов, однако эксперты оценивают потенциал американской техники как «очень слабый». Вся надежда на исправление ситуации ложится на «чудо-оружие», которое ещё не запущено в серийное производство.

Несмотря на то что ВВС США являются самыми крупными военно-воздушными силами в мире по количеству летательных аппаратов, опережая по их числу Россию почти в полтора раза и Китай почти в два с половиной раза, они по-прежнему оцениваются как «очень слабые» в индексе военной мощи США за 2023 год, составленном стратегическим исследовательским институтом The Heritage Foundation. Среди проблем указываются постоянная нехватка пилотов, малое количество часов налёта и устаревание парка воздушных судов, пишет 19FortyFive.

По данным The Heritage Foundation, боеготовность американской армии оценивается как «слабая» на фоне того, как «ключевые противники Америки» — Китай, Россия, Иран и Северная Корея — наращивают свой военный потенциал и «запугивают партнёров США». Как отмечает автор материала, рейтинг ВВС США был понижен с прошлогодней оценки как просто «слабые».

Консервативный аналитический центр далее заявил, что без повышения уровня подготовки пилотов и наращивания систем вооружения пятого поколения ВВС будет трудно оперативно реагировать на кризис и добиться господства в воздушном пространстве. Особенно примечательно в недавнем отчёте то, что в первом индексе The Heritage Foundation от 2015 года американские ВВС были единственным родом войск, который получил рейтинг «сильный», подкреплённый положительными оценками по боеспособности и готовности, отмечает 19FortyFive.