Samnytt: «основа» НАТО — власти Швеции отправят призывников воевать за Североатлантический альянс
Швеция должна присоединиться к военному блоку НАТО, о чём было принято решение в шведском парламенте подавляющим большинством голосов. Пока заявка Швеции не одобрена членами НАТО Турцией и Венгрией, однако большинство политиков уверены, что это лишь вопрос времени, пишет Samnytt.
Тем временем ведётся работа по полной интеграции Швеции в НАТО. То, как должен выглядеть вклад Швеции в военный альянс, обсуждалось с тех пор, как в мае прошлого года было принято решение о присоединении. Как отмечает газета Samnytt, некоторые опасались, что молодых шведов, призванных на военную службу, могут отправить воевать за границу. Тем не менее, на семинаре в рамках недели политиков в Альмедалене прошлым летом командующий сухопутными войсками Швеции генерал-майор Карл Энгельбректсон заявил, что для миссий НАТО подходят только контрактники.
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