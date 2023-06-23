Samnytt: «основа» НАТО — власти Швеции отправят призывников воевать за Североатлантический альянс

Шведские призывники в будущем будут воевать за НАТО. Об этом говорится в отчёте о политике безопасности, который был подготовлен Комитетом по обороне парламента Швеции, сообщает издание Samnytt. Что примечательно, ещё менее года назад шведское военное руководство уверяло общественность, что за границу шведские солдаты-срочники отправляться не будут.

Швеция должна присоединиться к военному блоку НАТО, о чём было принято решение в шведском парламенте подавляющим большинством голосов. Пока заявка Швеции не одобрена членами НАТО Турцией и Венгрией, однако большинство политиков уверены, что это лишь вопрос времени, пишет Samnytt.

Тем временем ведётся работа по полной интеграции Швеции в НАТО. То, как должен выглядеть вклад Швеции в военный альянс, обсуждалось с тех пор, как в мае прошлого года было принято решение о присоединении. Как отмечает газета Samnytt, некоторые опасались, что молодых шведов, призванных на военную службу, могут отправить воевать за границу. Тем не менее, на семинаре в рамках недели политиков в Альмедалене прошлым летом командующий сухопутными войсками Швеции генерал-майор Карл Энгельбректсон заявил, что для миссий НАТО подходят только контрактники.

«В принципе, это ни на что не влияет, потому что мы не отправляем призывников для участия в военных операциях за границу», — ответил он тогда на прямой вопрос журналиста. «Если вас мобилизуют, то вы будете защищать Швецию на её территории, а за границу будут направляться профессиональные военные», — пообещал высокоставленный офицер. Заместитель командующего ВМС Швеции Педер Ульссон и командующий ВВС страны Карл-Йохан Эдстрём согласились с такой оценкой, напоминает издание.

Но сейчас, менее чем через год, выясняется, что прошлогодние заявления трёх военачальников ничего не стоят, подчёркивает Samnytt. По данным отчёта о политике безопасности Комитета по обороне, шведские призывники составят «основу», если и когда Швеция в будущем будет снабжать НАТО военнослужащими. «Призыв по-прежнему будет составлять основу будущего кадрового обеспечения Вооружённых Сил. Шведские подразделения с призывниками станут частью коллективной обороны НАТО в соответствии со статьями 3 и 5 Североатлантического договора», — говорится в документе.