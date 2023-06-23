FP: альянс внутри альянса — скандинавские страны обсуждают единую систему ВВС

План по созданию единой централизованной системы командования для ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании после вступления всех стран Северной Европы в ряды НАТО призван усилить воздушную оборону альянса в этом регионе. В то же время эксперты предупреждают, что на этом пути может встретиться целый ряд сложностей, в том числе из-за необходимости полностью переходить к единым натовским стандартам, сообщает Foreign Policy.

Скандинавские страны вскоре могут создать собственный «северный альянс» внутри Североатлантического альянса, объединив свою боевую авиацию, пишет Foreign Policy. По имеющейся у издания информации, после того как Швеция сможет присоединиться к НАТО, четыре страны Северной Европы намерены реализовать «амбициозный план» по созданию единой централизованной системы командования военной авиацией.



Впервые о намерении объединить ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании было объявлено в марте этого года, поясняется в статье. Хотя аналогичные планы рассматривались руководством этих стран с середины 1990-х годов, однако статус Швеции и Финляндии, которые тогда не являлись членами НАТО и использовали собственные системы управления и контроля, отличающиеся от натовских стандартов, не позволял реализовать эту идею на практике.



Теперь ситуация изменилась — и власти четырёх скандинавских стран планируют создать централизованную систему командования, которая позволила бы использовать единую систему управления в отношении примерно 250 боевых самолётов, сообщает Foreign Policy. Эта идея приобрела актуальность после того, как Финляндия была принята в НАТО, а Швеция ожидает своей очереди, пояснил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд: «Теперь у вас имеется гораздо, гораздо более сплочённая группа на севере».



Для подобного «альянса внутри альянса» есть определённый исторический прецедент, говорится в статье: Финляндия и Швеция ещё до официального вступления в НАТО принимали участие в совместных воздушных операциях под руководством Североатлантического альянса. В частности, ВВС Швеции в 2011 году участвовали в воздушной кампании под руководством НАТО над Ливией. А Финляндия была задействована в массовых учениях Air Defender, которые проходили ранее в этом месяце.



Кроме того, подобный союз способен помочь НАТО компенсировать пробелы в воздушном прикрытии региона Балтийского моря, учитывая, что Эстония, Литва и Латвия имеют гораздо более скромные ВВС и на протяжении двух последних десятилетий полагались на поддержку альянса в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства. Это позволит снизить вероятность того, что «Россия или любой другой агрессор сможет нанести быстрые и ощутимые удары по любой из скандинавских стран», считает Джеймс Блэк, заместитель директора исследовательской группы по обороне и безопасности при организации Rand Europe.



В то же время эксперты предупреждают, что при попытке реализовать планы по объединению своих ВВС скандинавские страны могут столкнуться с некоторыми проблемами, касающимися стандартов НАТО. Дело в том, что при подаче заявки на вступление в альянс от Финляндии и Швеции не требовалось привести свою армию в полное соотвествие с натовскими стандартами, поэтому им предстоит ещё большая работа в этом направлении.



Хотя по общей численности боевой авиации страны Скандинавии даже обгоняют Великобританию, однако для эффективной интеграции с силами НАТО необходимо будет многое сделать, предупреждает Гранд: «Шведам и финнам придётся интегрировать свои средства противовоздушной и противоракетной обороны, всю воздушную охрану в рамках стандартов НАТО. Это была как раз одна из немногих вещей, которые были в реальности закрыты для партнёров».



В то же время Финляндия и Швеция были частью так называемой Сети федеративных миссий НАТО — платформы для обмена информацией, которая доступна для шести стран, не являвшихся членами альянса. Однако им всё ещё предстоит проделать огромную работу, включая интеграцию датчиков и механизмов контроля по стандартам НАТО, чтобы вся имеющаяся на данный момент боевая авиация могла действовать в условиях единого воздушного пространства, пишет Foreign Policy.



По мнению экспертов, это также станет серьёзной проверкой на прочность для «проблемного» истребителя F-35 американского производства, который в ближайшем будущем будет составлять основную часть воздушного флота стран Северной Европы. По имеющейся информации, Финляндия разместила заказ на 64 таких истребителя в 2021 году. Дания также заказала 27 самолётов этой модели, а Норвегия в ближайшие годы намерена увеличить свой флот до 52 боевых машин, отмечается в статье.

Эти истребители сейчас патрулируют небо над Восточной Европой и считаются лучшим вариантом, чем самолёты европейского производства, для многих стран, которые хотят обновить свой арсенал. В частности, даже нейтральная в военном отношении Швейцария объявила в 2021 году о сделке по закупке американских F-35 на общую сумму $5,5 млрд.



В то же время, в отличие от многих европейских стран, которые разрабатывают самолёты в рамках многонациональных программ или просто закупают их за границей, Швеция продолжает выпускать высокотехнологичный истребитель собственного производства Gripen — и это может стать дополнительным преимуществом для НАТО после того, как она пополнит ряды альянса, полагают некоторые эксперты.



«Для нас будет преимуществом тот факт, что у всех разные истребители», — считает Пер Эрик Солли, старший военный аналитик Норвежского института международных отношений. «Если вам потребуется использовать средства радиоэлектронной борьбы, а также контртактику, это становится сложнее сделать в случае, если вы сталкиваетесь с различными типами самолётов у противника», — также подчеркнул эксперт.



Отечественные истребители Gripen разрабатываются в Швеции ещё со времён холодной войны, поясняется в статье. Этот маневренный и лёгкий самолёт нуждается в более короткой взлётно-посадочной полосе, чем американский F-35, что даёт ему возможность взлетать и приземляться практически везде — от военной базы за городом до лесистого шоссе в сельской местности.



По словам Блэка, важен и тот факт, что шведские разработчики используют свою «суверенную платформу» и не испытывают сложностей, связанных с конкуренцией за различные комплектующие на мировых рынках. «Что касается других самолётов, таких как F-35 или F-16, то здесь может быть очень много разных стран, которые конкурируют за запасные части для них, техническое обслуживание и так далее», — отметил эксперт. В то время как Швеция благодаря собственным разработкам может находиться вне этой конкурентной борьбы.



Планы по централизации командования ВВС в Северной Европе способны обеспечить Сероатлантическому альянсу «больше гибкости» в борьбе с воздушными угрозами, полагают скандинавские эксперты. «Если рассматривать все скандинавские страны вместе, то у вас будет совершенно другая ситуация», — заявил на условиях анонимности шведский военный чиновник, комментируя эту инициативу. По его мнению, это поможет НАТО прикрыть «большую брешь», которая существовала до вступления всех стран Скандинавии в ряды альянса.