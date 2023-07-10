Guardian: последняя попытка — премьер Швеции обсудит с президентом Турции вопрос вступления в НАТО перед началом саммита

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут ещё одни переговоры в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, передаёт The Guardian. Лидеры предпримут попытку преодолеть тупик в вопросе вступления королевства в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, на которых, как ожидается, будет предпринята последняя попытка преодолеть тупик в вопросе принятия Стокгольма в НАТО, сообщает The Guardian.



Лидеры Швеции и Турции встретятся в столице Литвы Вильнюсе в понедельник накануне саммита Североатлантического альянса, на котором НАТО стремится продемонстрировать единство на фоне украинского конфликта. На повестке дня саммита будет стоять вопрос о возможности принять Украину в альянс и, вероятно, решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы.



По словам аналитиков, и НАТО, и Вашингтон опасаются, что Москва пытается использовать свои связи с Анкарой, чтобы посеять раскол среди западных союзников. Ожидается, что Байден будет настаивать на том, чтобы Эрдоган одобрил заявку Швеции, когда лидеры США и Турции встретятся в кулуарах саммита.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что встреча Эрдогана и Кристерссона в понедельник завершится обещанием поддержки со стороны Турции.



Однако, как напоминает издание, Эрдоган неоднократно выражал разочарование тем, что он называет неспособностью Швеции выполнить своё обещание решить вопрос с боевиками из Рабочей партии Курдистана, которые, по его словам, «бродят по улицам» Стокгольма.

«Швеция предприняла ряд шагов в правильном направлении», — заявил Эрдоган в ходе телефонного разговора с Байденом в воскресенье. Однако турецкий лидер тут же добавил, что решение Швеции разрешить курдским группировкам «свободно проводить демонстрации, восхваляющие терроризм, сводит на нет эти шаги».

По данным The Guardian, позицию Эрдогана поддерживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия, как и Турция, препятствует единогласной ратификации, необходимой для того, чтобы Швеция стала 32-м членом НАТО. Впрочем, в Будапеште дали понять, что одобрят членство Швеции в альянсе, если это сделает Турция.

В воскресенье Байден прибыл в Великобританию, где в понедельник проведет переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. После переговоров американский лидер отправится в Вильнюс, где перед лидерами стран НАТО будет стоять сложный вопрос — как следует облегчить процесс вступления Украины в альянс.

США и Германия настаивают на необходимости сосредоточиться на поставках оружия и боеприпасов Украине, вместо того чтобы предпринимать более провокационный шаг — направить официальное приглашение о вступлении в НАТО. При этом страны на восточном фланге Североатлантического альянса — Эстония, Латвия, Литва и Польша — настаивают на существенных гарантиях будущего членства, пишет The Guardian.