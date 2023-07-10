Guardian: последняя попытка — премьер Швеции обсудит с президентом Турции вопрос вступления в НАТО перед началом саммита
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, на которых, как ожидается, будет предпринята последняя попытка преодолеть тупик в вопросе принятия Стокгольма в НАТО, сообщает The Guardian.
Лидеры Швеции и Турции встретятся в столице Литвы Вильнюсе в понедельник накануне саммита Североатлантического альянса, на котором НАТО стремится продемонстрировать единство на фоне украинского конфликта. На повестке дня саммита будет стоять вопрос о возможности принять Украину в альянс и, вероятно, решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы.
По словам аналитиков, и НАТО, и Вашингтон опасаются, что Москва пытается использовать свои связи с Анкарой, чтобы посеять раскол среди западных союзников. Ожидается, что Байден будет настаивать на том, чтобы Эрдоган одобрил заявку Швеции, когда лидеры США и Турции встретятся в кулуарах саммита.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что встреча Эрдогана и Кристерссона в понедельник завершится обещанием поддержки со стороны Турции.
Однако, как напоминает издание, Эрдоган неоднократно выражал разочарование тем, что он называет неспособностью Швеции выполнить своё обещание решить вопрос с боевиками из Рабочей партии Курдистана, которые, по его словам, «бродят по улицам» Стокгольма.
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