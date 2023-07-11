Замглавы МИД Польши: мы рассчитываем на то, что саммит НАТО укрепит восточный фланг альянса
«Прежде всего мы ожидаем решительного укрепления НАТО в той части Европы, которая наиболее подвержена агрессии, то есть именно на так называемом восточном фланге», — заявил в эфире Polskie Radio замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Такие надежды он выразил в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.
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