Замглавы МИД Польши: мы рассчитываем на то, что саммит НАТО укрепит восточный фланг альянса

Если Европа хочет быть безопасной, то она должна прежде всего позаботиться о Центральной Европе, о странах, которые стали членами НАТО после 1999 года, заявил в интервью Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Чиновник надеется на то, что на предстоящем саммите НАТО будет решено укрепить восточный фланг альянса, который непосредственно граничит с «всё ещё опасной» Россией.

«Прежде всего мы ожидаем решительного укрепления НАТО в той части Европы, которая наиболее подвержена агрессии, то есть именно на так называемом восточном фланге», — заявил в эфире Polskie Radio замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Такие надежды он выразил в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

«Центральная Европа, страны, которые стали членами НАТО после 1999 года — это прифронтовые государства в том плане, что там не разворачиваются непосредственные боевые действия, нет российской агрессии на нашу территорию, но она осуществляется прямо за нашей границей. Следовательно мы находимся в потенциальной опасности», — объяснил он.

Более того, по его словам, Россия не скрывает своих враждебных намерений, хотя российская армия оказалась не такой сильной, как все думали, она по-прежнему очень опасна.





«Если мы, будучи Европой, хотим быть в безопасности, то эта часть Центральной Европы, которая наиболее подвержена этой атаке, должна быть намного более защищена, в том числе путём постоянного присутствия союзных войск», — подчеркнул Яблонский.

В интервью Polskie Radio он также призвал к дальнейшему оказанию поддержи Украине.