NBC: до консенсуса о приёме Украины в НАТО ещё далеко

Члены НАТО придерживаются разных мнений, стоит ли ускорять присоединение Украины к альянсу, отмечает корреспондент NBC News. Украина этим раздосадована, но даже она понимает, что до окончания войны этого точно не произойдёт.

Сегодня утром члены НАТО собираются на двухдневный саммит, который может иметь большие последствия для конфликта на Украине. Президент Байден присоединился к другим лидерам НАТО в Литве. Один из главных вопросов на повестке дня — будущее отношений Украины с военным альянсом, включая то, как и когда Украина может стать его членом. Генеральный секретарь НАТО говорит, что он поддерживает идею об ускорении этого.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Я уверен, что мы примем твёрдые и единые решения по Украине, чтобы усилить и нарастить нашу поддержку. Я также уверен, что по вопросу членства союзники подтвердят, что Украина станет членом.

Корреспондент NBC News Али Арузи выходит с нами на связь из столицы Литвы. Али, мы знаем, что лидер НАТО продвигает идею об ускорении процесса принятия Украины. Можем ли мы ожидать, что увидим по этому вопросу консенсус со стороны всех членов НАТО и что по этому поводу говорит администрация Байдена?

АЛИ АРУЗИ, корреспондент NBC News: Здравствуйте! У членов НАТО разнятся мнения, стоит ли ускорять принятие Украины в НАТО. Некоторые страны хотят, чтобы это произошло. Балканские страны, те, что находятся в этом регионе в орбите Москвы, хотят, чтобы это скорее произошло. Польша хочет, чтобы это скорее произошло. Великобритания хочет, чтобы это скорее произошло.

Но администрация Байдена хочет некоторых ограничений. Они не хотят ускорятся, у них есть некоторые вопросы к демократизации Украины. Германия тоже согласна с США в этом вопросе.

Президент Байден сегодня утром встретился со Столтенбергом, он поблагодарил его, сказал, что нет никого с большим опытом, кто мог бы возглавить НАТО. И он сказал о том, что всё правильно говорят о принятии Украины в НАТО.

Но Украина не вняла этим заявлениям. Украина очень расстроена, она считает, что это продолжение саммита в Бухаресте 2008 года, когда были сделаны обещания, но Украину не пустили. И сегодня утром президент Зеленский написал в Twitter, что это абсурдно, что у Украины нет ясного пути в НАТО.

Так что среди стран есть явные разногласия. Но что точно, так это то, что Украина не может вступить в НАТО, пока конфликт ещё идёт, и Украина это тоже понимает, потому что это приведёт к расширению конфликта и втянет в него США и многие европейские страны. Так что до нужного консенсуса относительно чёткого пути Украины в НАТО ещё далеко.

Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.