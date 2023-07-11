Libération: для «ударов по удалённым целям» — Макрон анонсировал поставку Киеву дальнобойных ракет

Французский лидер Эммануэль Макрон, который прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, заявил, что Париж передаст Киеву ракеты большой дальности Scalp — или, как они называются в Великобритании, Storm Shadow, пишет Libération. По данным газеты, в Кремле решение Парижа назвали «ошибочным», пообещав принять «контрмеры».

Президент Франции Эммануэль Макрон в первый день саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, объявил о том, что Франция начнёт поставлять Украине дальнобойные ракеты Scalp, сообщает Libération.

«Мы приняли решение поставить Украине новые ракеты, которые позволят ей наносить удары по удалённым целям», — заявил французский лидер во вторник, прибыв в литовскую столицу. По информации Libération, какое количество ракет будет передано Киеву, Макрон не уточнил.

«Считаю, что на данный момент важнейшее для нас — это давать сигналы о том, что Украину мы поддерживаем, что НАТО сохраняет единство, и что твёрдо уверены в том, что Россия не может и не должна одержать победу в этом конфликте», — подчеркнул Макрон.

Как разъяснил французский президент, ракеты будут поставляться «с ясным и чётким сохранением нашей доктрины, которая заключается в том, чтобы дать Украине возможность защищать свою территорию». Так Макрон намекнул на то, что Киеву нельзя будет использовать французские поставки для ударов вглубь территории России, разъясняет корреспондент Libération.

Scalp (аббревиатура от фр. système de croisière conventionnel autonome à longue portée, «самонаводящийся крылатый комплекс неядерного оснащения большой дальности». — ИноТВ) — это французское наименование ракет воздушного базирования Storm Shadow, разработанных совместно Великобританией и Францией, уточняется в материале издания. Дальность данных ракет превышает 250 км, что делает их самым дальнобойным средством из всех вооружений, поставленных Украине западными странами, пишет французская газета. Как напоминает Libération, в мае о передаче Storm Shadow Киеву объявили власти Великобритании.

По информации Libération, на заявления Макрона уже отреагировали в Кремле: официальный представитель президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Парижа о поставке Киеву ракет было «ошибочным», и Москва будет вынуждена принять в ответ «контрмеры».

Тем временем, за Францией «поспевает» и Германия: Берлин во вторник объявил о том, что передаст Украине дополнительных вооружений на €700 млн — притом, что только 13 мая, в преддверии визита в страну президента Украины Владимира Зеленского, власти Германии уже анонсировали пакет военной помощи Киеву объёмом €2,7 млрд, упоминается в материале Libération.