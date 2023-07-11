CGTN: поставка кассетных бомб Украине — преступление даже по законам США

США собираются предоставить Украине кассетные вооружения, и исполнительный директор Пакистано-Китайского института отмечает в эфире телеканала CGTN, что это будет преступлением не только по международным законам, но и по законам самих США. По его словам, он не может найти ни малейшего оправдания такому решению.

МУСТАФА ХАЙДЕР САЙЕД, исполнительный директор Пакистано-Китайского института: Я считаю, что здесь не разговор о войне между Россией и Украиной или о конфликте двух стран. Но когда речь идёт о поставках кассетных бомб какой бы то ни было стране или образованию, то речь идёт о более серьёзных вопросах, о вопросе прав человека, о жизни детей, женщин и невинных мирных жителей.

И между тем, кассетные бомбы запрещены законами Соединённых Штатов. Так что предоставлять кассетные бомбы какой бы то ни было стране — это нарушение не только законов США, но и международных законов. Ведь существует очень много доказательств, что кассетные бомбы представляют серьёзную угрозу для мирных жителей. И я, как ни стараюсь, не могу найти ни малейшего оправдания этому. На данный момент поставка кассетных бомб будет явным преступлением.

Дата выхода в эфир 10 июля 2023 года.