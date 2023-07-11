CGTN: поставка кассетных бомб Украине — преступление даже по законам США

05:32
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
05:21
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести в России «Отцовскую карту»
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ввести «Отцовскую карту» с 2 тысячами рублей на ребёнка.
05:11
Танковый взвод ВС России отразил пять атак ВСУ на Времевском выступе
Танковый взвод российских войск отразил пять атак украинской армии и уничтожил несколько единиц западной техники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
05:03
В России за год упали продажи надувных бассейнов и кругов
В России за год упали продажи надувных бассейнов и кругов на 37% и 33% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.
04:50
CNN: ФБР работала вместе с СБУ над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях
Федеральное бюро расследований (ФБР) США работало вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) по вопросу удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.
04:35
«Моторинвест»: производство электромобиля i-Jet начнётся в августе
Моторинвест» планирует начать производить электрокроссовер i-Jet под брендом Evolute в августе, сообщил управляющий партнёр компании Андрей Резников.
04:21
Посол России в Бельгии: контакты с НАТО сейчас не осуществляются
На данный момент контакты между Россией и НАТО не осуществляются, канал связи остаётся открытым на случай необходимости, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.
04:13
Рогов заявил об обстрелах пригородов Токмака и Васильевки со стороны ВСУ
Пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области обстреляны украинскими войсками, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
04:03
Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых антироссийских мер на саммите НАТО
В США делается всё, чтобы подготовить американское общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые примут на саммите НАТО, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
03:50
РИА Новости: ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве
Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными дальнобойными ракетами в Николаеве, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
03:35
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прозвучало несколько взрывов, работают системы ПВО сообщает украинское издание «Думская».
03:26
Курганмашзавод досрочно предоставил Минобороны России партию БМП-3
Курганмашзавод досрочно предоставил российскому Минобороны партию новых боевых машин пехоты БМП-3.
03:13
Дипломат Гаврилов: США и НАТО проигрывают на Украине
США и НАТО терпят поражение в украинском конфликте, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
03:03
Премьер Кисида: Япония и НАТО предоставят план сотрудничества
Япония и НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе предоставят план двустороннего сотрудничества, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
02:52
Антонов: ситуация идёт к самому неблагоприятному сценарию противостояния России и НАТО
Перед саммитом НАТО ситуация идёт к наиболее неблагоприятному сценарию в противостоянии России и альянса, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
02:41
«Известия»: в 2022 году бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам
В 2022 году долги компаний перед бюджетом выросли на 545 млрд рублей по сравнению с 2021 годом, согласно заключению комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год.
02:25
Захарова: вбросы о секретных переговорах Лаврова говорят о моральном поражении США
Вбросы США о якобы ведении «секретных переговоров» главы МИД России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральном поражении Вашингтона, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
02:13
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли два района Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
02:03
IL Fatto Quotidiano: США используют украинский конфликт, чтобы отсрочить свой крах
США используют конфликт на Украине, чтобы отсрочить крушение своей империи, заявил обозреватель IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.
01:52
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в двух украинских регионах, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
01:42
Жена Ассанжа заявила о постоянном ухудшении его здоровья
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что состояние здоровья её супруга постоянно ухудшается.
01:31
Аналитик: Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ
Решение США о предоставлении армии Украины кассетных боеприпасов вызвано желанием Пентагона избавиться от старых запасов, заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
01:17
Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на размещение баз у границ с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ, сообщает британская газета The Times.
01:03
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Антигуа и Барбуды
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Антигуа и Барбуды, сообщает Геологическая служба США (USGS).
01:02
Кокорин вошёл в состав «Фиорентины» на первый тренировочный сбор
Российский нападающий Александр Кокорин отправится в Италию для прохождения первого учебно-тренировочного сбора с «Фиорентиной».
00:56
Посол России в Ливии: оружие с Украины может расползтись по Африке
Существует риск того, что поставляемое Украине оружие может оказаться в африканских странах, заявил посол России в Ливии Айдар Аганин.
00:51
Соболенко считает, что Андреева станет теннисисткой топ-уровня
Белоруска Арина Соболенко уверена, что россиянку Мирру Андрееву ждут большие успехи в теннисе.
00:46
Один человек погиб в результате пожара в Нижнем Новгороде
Один человек погиб, ещё шесть человек, в том числе пять детей, пострадали в результате пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
00:38
Чайковская считает, что российские фигуристы с азартом готовятся к сезону в Сириусе
Главный тренер сборной Елена Чайковская отметила, что российские фигуристы со всей ответственностью относятся к подготовке к новому сезону на федеральной территории Сириус в условиях санкций.
00:31
Кадыров сообщил о пленении пяти украинских солдат в районе Клещеевки
Пять украинских военных были взяты в плен в районе населённого пункта Клещеевка на Артёмовском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
00:22
В Госдуме предложили перенести торговлю табачной и алкогольной продукцией на спецкассы
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на спецкассы. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
00:22
Тищенко сообщил, что его следующий бой запланирован на середину октября
Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, когда намерен провести ближайший поединок.
00:11
Путин подписал уточняющий порядок восстановления водительских прав закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок восстановления водительских прав после их отъёма.
00:08
Макаров: Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что Марцел Личка на посту главного тренера сможет создать из московской команды боеспособный коллектив.
00:05
Число заболевших корью в пензенском селе Средняя Елюзань увеличилось до 31
Число пациентов с корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области достигло 31. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
23:52
Россия и страны Персидского залива договорились сотрудничать в области мирного атома
Россия и государства — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились сотрудничать в области мирного использования атомной энергии.
23:49
Андреева призналась, что не ожидала дойти до четвёртого круга на Уимблдоне
Российская теннисистка Мирра Андреева дала понять, что немного удивлена выходом в четвёртый круг Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2023 года.
23:46
Захарова: на саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.
23:38
Канчельскис — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: нынче всё упирается в деньги
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не считает правильным трансфер парагвайского хавбека Хесуса Медины из московского ЦСКА в столичный «Спартак».
23:37
В Киевской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога
В трёх регионах Украины объявлена воздушная тревога.
23:30
В WTA с уважением относятся к отказу украинок от рукопожатий с россиянками и белорусками
Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) считает, что традиционные послематчевые рукопожатия между с спортсменами из России и Белоруссии с их украинскими соперниками не стоит проводить.
23:28
Белый дом: Байден поддержал согласие Турции на приём Швеции в НАТО
Президент Соединённых Штатов Джо Байден поприветствовал согласие Турции на приём в кратчайшие сроки Швеции в НАТО.
23:20
Генсек НАТО Столтенберг не знает, когда Швеция сможет стать членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Швеция вступит в альянс.
23:13
Первая ракетка мира Алькарас впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона
Испанец Карлос Алькарас оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2023 года.
23:10
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут воевать к зиме из-за недостатка боеприпасов
Украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
23:04
Сборная России по баскетболу проведёт два матча с командой Ирана в августе
В Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказали о планах мужской сборной в рамках второго летнего учебно-тренировочного сбора в августе.
22:56
Россия и ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта
Россия и страны — члены ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта в связи с проведением операции Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
22:49
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве чиновника мэрии в Краснодаре
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
22:49
Малышев: трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак» является выигрышным для обоих клубов
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что переход парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины взаимовыгоден для обоих клубов.
22:44
Столтенберг: Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
Турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в Североатлантический альянс после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.