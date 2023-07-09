«Перешли этический рубеж» — Le Monde раскритиковала решение США о поставке кассетных бомб Киеву

Объявив о включении кассетных бомб в новый пакет военной помощи Киеву, Вашингтон перешёл этический рубеж, пишет Le Monde в редакционной статье. Как отмечает издание, это решение достойно сожаления, поскольку несёт в себе риски для гражданского населения и грозит обострением напряжённости в конфликте.

Объявив о включении кассетных бомб в новый пакет военной помощи Киеву, Вашингтон фактически перешёл этический рубеж, пишет Le Monde в редакционной статье. Как поясняет издание, кассетные бомбы, обладающие огромной эффективностью на поле боя, имеют один серьёзный недостаток: если они не взрываются полностью в момент удара, они надолго подвергают опасности затронутую территорию, поражая гражданское население совершенно неизбирательным образом.

Последствия применения таких снарядов были полностью задокументированы, и по этой причине очень многие страны в 2008 году «приняли правильное решение запретить их использование», отмечает газета, добавляя, что в их число входит подавляющее большинство европейских стран, которые поддерживают Киев. При этом доктрина Пентагона по-прежнему рассматривает кассетные бомбы как «законное оружие с очевидной военной пользой».

«Принципиально мы можем только сожалеть об этом обострении напряжённости», — пишет газета. Связанные с применением кассетных снарядов опасности, по мнению авторов статьи, очевидны. «Поскольку война ведётся на Украине, украинские гражданские лица будут в течение длительного времени подвергаться воздействию боеприпасов, которые в конечном итоге окажут негативное влияние на восстановление там, где они использовались», — констатирует редакция Le Monde.

Как признал Белый дом, интенсивность продолжающихся боевых действий подвергла суровому испытанию резервы США до такой степени, что открыла путь для этих спорных поставок, чтобы уравновесить превосходство России в артиллерии. Это признание слабости коснётся всех западных союзников Украины, предупреждает газета. Поступая таким образом, Вашингтон вступает на опасную почву обострения конфликта, предостерегает издание.