Le Monde: «шаг назад» — правозащитники осудили поставки Киеву американских кассетных боеприпасов

Передача Украине кассетных снарядов из США «контрпродуктивна» и только увеличит опасность для гражданского населения в зонах конфликта, в том числе после его завершения, предупреждают правозащитные организации. Они призывают Вашингтон пересмотреть своё решение, которым он переступил важный рубеж в военной поддержке Киева, пишет Le Monde.

В пятницу Вашингтон подтвердил, что собирается поставить Украине кассетные боеприпасы и тем самым переступить важный рубеж в вопросе типов вооружения, которое предоставляется для борьбы с Россией, пишет Le Monde. В то же время более сотни государств запретили использовать такое оружие из-за большого риска для гражданского населения.

На пресс-конференции советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан подчеркнул, что «это трудное решение», которое «откладывали», однако оно необходимо для поддержки украинского контрнаступления. Салливан отметил, что президент Джо Байден принял такое решение после консультации с союзниками и «единодушной рекомендации» своего кабинета. Советник по нацбезопасности также заверил, что украинская сторона предоставила «письменные» гарантии, что при использовании этого типа вооружения сведёт к минимуму «риск для гражданского населения».

Со своей стороны Киев заявил, что поставки кассетных боеприпасов позволят ему хотя бы частично компенсировать нехватку артиллерии по сравнению с Москвой. К тому же Соединённые Штаты утверждают, что Россия уже использует такое оружие во время наступления. Как уточняет издание, поставки кассетных боеприпасов входят в новый пакет военной помощи Украины на $800 млн, куда также войдут бронемашины, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другая техника. Всего с начала конфликта США поставили Киеву военной помощи на более чем $41 млрд.

В то же время отправка Киеву кассетных боеприпасов вызвала волну осуждения. По словам директора Ассоциации сторонников контроля над вооружениями в США Дэрила Кимбалла, такой «эскалационный и контрпродуктивный» шаг «только увеличит опасность для гражданского населения в районах боевых действий». Активист добавил, что кассетное оружие «не отличает украинских солдат от русских», а его эффективность «сильно преувеличена», тогда как жертвы среди мирного населения чаще всего игнорируются.

Неправительственная организация Amnesty International также заявила, что решение американской администрации станет «шагом назад, который подрывает значительные успехи международного сообщества в попытках защитить гражданское население от такой опасности во время и после вооружённых конфликтов». В организации призвали Вашингтон пересмотреть своё решение.

Ещё одна неправительственная организация Human Rights Watch напоминает, что кассетные боеприпасы нарушают международные гуманитарные права, потому что не дают отличить гражданскую цель от военной. Организация обвиняет и Россию, и Украину в использовании такого оружия против гражданского населения, которое становится «противопехотной миной, представляющей угрозу для мирного населения на протяжении многих лет и даже десятилетий».

В заключение Le Monde напоминает, что Вашингтон взялся за поставку кассетного вооружения Украине, потому что ни США, ни Украина, ни Россия не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам в 2008 году. Она запрещает производство, хранение, продажу и утилизацию кассетных боеприпасов. При этом МИД Франции напоминает, что крупнейшие производители и владельцы такого типа вооружения — Индия, Израиль, Пакистан, Китай, Южная Корея — отказываются присоединиться к конвенции, оправдываясь «военной необходимостью такого оружия».