CNN: «переломный момент» — США подтвердили намерение отправить Киеву кассетные боеприпасы

США действительно отправят на Украину кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи, сообщает CNN. По признанию Байдена и его советников, это решение для американских властей стало трудным, однако было признано необходимым. Как отмечает издание, поставка Киеву оружия, запрещённого более, чем в ста странах мира, знаменует собой переломный момент участия США в конфликте.

США отправят на Украину кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи после многомесячных дебатов в администрации Байдена о том, предоставлять ли Киеву оружие, запрещённое более чем в ста странах, включая ключевых союзников США, сообщает CNN со ссылкой на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Я не буду стоять здесь и говорить, что это легко, — сказал Салливан журналистам. — Это трудное решение. Это решение, которое мы откладывали». Тем не менее, после тщательного рассмотрения этого вопроса, «команда по национальной безопасности дала единодушную рекомендацию, и президент Байден в конечном счёте решил, проконсультировавшись с союзниками и партнёрами, а также с членами конгресса, двигаться вперёд в реализации этой стратегии», продолжил советник Белого дома.

Как напоминает издание, на протяжении всего конфликта США, перед лицом «мощного лоббирования», постепенно соглашались с просьбами Киева о поставках всё более агрессивных вооружений, включая ракетные комплексы Patriot и современные танки. «Но решение об отправке кассетных боеприпасов знаменует собой переломный момент, когда администрация Байдена согласилась отправить оружие, которому, по мнению большинства стран, не должно быть места в современной войне», — отмечается в статье.

В интервью корреспонденту CNN Фариду Закарии в пятницу президент США Джо Байден признался, что предоставление Украине кассетных боеприпасов было «трудным решением», но в конечном счёте его убедили отправить Киеву это спорное оружие, поскольку украинцы нуждаются в боеприпасах для контрнаступления.

По данным Пентагона, боеприпасы будут совместимы с предоставленными США 155-мм гаубицами. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил журналистам в пятницу, что Украина дала «письменные гарантии» неиспользования кассетных боеприпасов в городских районах, «населённых гражданскими лицами», и проведения «тщательного учёта того, где они используют это оружие».

Как передаёт издание, для отправки Киеву кассетных снарядов Байден отменит законодательные ограничения, введённые конгрессом на экспорт боеприпасов с уровнем «неисправности» более одного процента. Отныне этот показатель не должен будет превышать 2,35%.

Официальные лица сообщили CNN, что Байден поначалу противился отправке кассетных снарядов Киеву, учитывая, что более 100 стран по всему миру запретили эти боеприпасы. Но изменение условий ведения боевых действий внутри Украины за последние три недели побудило американских чиновников вновь серьёзно рассмотреть эту возможность. Пентагон рекомендовал Байдену предоставить эти боеприпасы Украине, по крайней мере, на временной основе, до тех пор — пока не будет возможности пополнить запасы некассетных боеприпасов.