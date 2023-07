Economist: Киев требует для своей армии кассетные бомбы, от которых США отказались ещё в Ираке

Киев требует от США и НАТО вооружить украинскую армию кассетными бомбами, которые состоят из контейнеров, способных открываться в воздухе и разбрасывать большое количество мелкокалиберных бомб по обширной территории. В результате неразорвавшиеся снаряды представляют опасность для местного населения ещё долгие годы спустя, пишет The Economist. Америка не применяет эти боеприпасы со времён войны в Ираке и постепенно выводит их из обращения, но украинское руководство настаивает на их применении, говорится в статье.

Между Америкой и её союзниками по НАТО не утихают дебаты о том, какие виды оружия отправить на Украину, сообщает The Economist. Вначале они долго спорили о том, следует ли снабжать украинскую армию артиллерией, затем речь зашла про танки и самолёты. Но поскольку контрнаступление, на которое Киев возлагал большие надежды, затягивается и явно не приносит желаемого прогресса, его требования о поставках нового западного оружия не затихают, отмечается в статье.



В списке наиболее желаемого вооружения, по сведениям The Economist, находятся бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) радиусом действия до 150 км, которые Америка пообещала Киеву, но до сих пор не отправила. Кроме того, речь идёт про ракеты с радиусом действия до 300 км, поставлять которые на Украину Вашингтон по-прежнему опасается, говорится в статье.



А также Киев просит обеспечить украинскую армию усовершенствованными обычными боеприпасами двойного назначения (DPICM) — они относятся к классу кассетных боеприпасов, которые Америка сама постепенно выводит из обращения. Их можно запускать при помощи гаубиц или ракетных артиллерийских систем HIMARS, которые Украина получает уже около года, поясняет The Economist.



Кассетные боеприпасы — это оружие, способное одновременно поражать большую площадь. Такие боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных мелкокалиберных бомб. Они были разработаны во время Второй мировой войны для поражения нескольких целей, рассредоточенных по большой территории, особенно пехоты и легкобронированных транспортных средств, сообщается в статье.



Дальнейшая разработка кумулятивных зарядов, которые способны концентрировать энергию взрыва в определённом направлении, позволяет более поздним модификациям кассетных боеприпасов также разрушать броню военной техники. В своём выступлении 22 июня официальный представитель Пентагона Лаура Купер заявила в конгрессе о том, что согласно оценкам американских военных аналитиков, такие боеприпасы «были бы особенно полезны» для украинской армии в ходе контратак на «окопавшиеся позиции» противника, говорится в статье.



Киев и его западные союзники рассчитывали, что во время контрнаступления можно будет быстро отбросить российские силы к линии обороны. Но вместо этого сражения заметно затянулись, вынуждая украинскую армию нести серьёзные потери и расходовать гораздо больше боеприпасов, чем планировалось, констатирует The Economist.



Как считает бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес, кассетные боеприпасы способны были бы подавить огонь из окопов, обеспечивая украинским силам больше времени для расчистки пути через минные поля, которые представляют собой серьёзную проблему при попытках прорвать хорошо подготовленную линию комплексной обороны. Однако другие официальные лица признают, что реальные прогнозы на этот счёт довольно туманны, говорится в статье.



К техническим преимуществам кассетных боеприпасов эксперты относят также «эффект площади» — это означает, что они могут быть выпущены быстрее, чем обычные осколочно-фугасные снаряды, поскольку для их применения требуется менее точная разведка цели, что позволяет орудию быстрее сменить позицию. Кроме того, поставки кассетных бомб также позволили бы Киеву более экономно использовать и обычные артиллерийские снаряды, которых уже и так не хватает, и перегруженные артиллерийские системы, пишет The Economist.



В то же время сама Америка не применяла кассетные бомбы со времён войны в Ираке в 2003 году, отмечается в статье. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает использование, передачу, производство и создание запасов такого оружия — и хотя ни Америка, ни Украина, ни Россия не подписывали это соглашение, его одобрили 25 из 31 члена НАТО.



В своём выступлении Купер также признала, что американские власти до сих пор не одобрили поставки кассетных боеприпасов Киеву по двум причинам: существующие ограничения конгресса, а также «опасения по поводу единства среди союзников». В свою очередь, власти Германии заблокировали предложение Эстонии о том, чтобы передать Украине старые немецкие кассетные боеприпасы, сообщается в статье.



Конвенция по кассетным боеприпасам была принята из гуманитарных интересов, поскольку за счёт своей конструкции такие бомбы рассеиваются на большой территории и представляют серьёзную опасность для мирных жителей ещё долгие годы спустя после окончания войны, а также выводят из обращения огромное количество плодородных пахотных земель. Подобные бомбы также могут представлять проблему и для союзных сил, подчёркивается в статье. Например, в 1991 году во время первой войны в Персидском заливе из-за этого погибло 22 американских военнослужащих.



Правозащитники во всём мире называют это оружие «ужасным» и активно требуют его полного запрета. «Есть гораздо лучшие варианты, чем фактически заполонить свою страну наземными минами. Они будут убивать и калечить ваших солдат и мирных жителей на протяжении десятилетий», — предупреждает Марк Гарласко, военный советник голландской неправительственной организации PAX for Peace.



В то же время украинские власти заявляют, что они лучше любых остальных экспертов способны оценить все риски и необходимый «компромисс между огневой мощью сегодня и ущербом для гражданского населения на территории страны завтра», говорится в статье. Киев обещает, что в случае поставок кассетных бомб составит подробную карту всех мест их применения, а также будет воздерживаться от стрельбы ими по городским районам и примет активное участие в программе разминирования после окончания конфликта.



Между тем западные правозащитники считают, что на территории Украины уже были использованы как старые кассетные боеприпасы советского производства, так и относительно новые бомбы, которыми Киев снабжает Турция. По их оценкам, по состоянию на апрель 2023 года более 174 тыс. квадратных километров украинской территории потенциально может быть заполнено взрывоопасными боеприпасами, сообщается в статье.



По словам одного из американских военных экспертов, от 2,5% до 5% бомб в старых американских ДПМ кассетных боеприпасах обычно не взрывались при падении на землю, представляя потенциальную опасность для гражданского населения на долгие годы. Согласно заявлениям официальных лиц, вероятность брака для более новых боеприпасов составляет около 1,2% — хотя испытания с боевой стрельбой ставят под сомнение эту цифру, пишет The Economist.



Однако аналогичный показатель для уже разбросанных по территории Украины старых кассетных боеприпасов советского типа, вероятно, на порядок выше, предупреждает американский эксперт: «Вы будете шокированы уровнем их коррозии и ветхости», — заявил он в беседе с журналистами. Но в любом случае, какое бы решение ни приняли в этой связи американские власти, реальность показывает, что Украине придётся иметь дело с неразорвавшимися боеприпасами ещё на протяжении десятилетий, заключает The Economist.