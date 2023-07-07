CNN: крайне опасны для мирного населения — эксперт об особенностях кассетных бомб, которые Украина просит у США

Украина ждёт от Соединённых Штатов поставок кассетных бомб, в то время как более 120 стран запретили их использование. Американский генерал-майор в отставке объясняет в эфире CNN, что это за боеприпасы и чем они опасны для мирного населения.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В ОТСТАВКЕ: Это то, что мы называем усовершенствованным обычным боеприпасом двойного назначения. Это бомба, которая взрывается, но затем она разбрасывает такие небольшие бомбочки по гораздо большей площади. И если их усовершенствовать, они могут воздействовать на танки и бронетехнику, так же как на личный состав. Всё зависит от того, что заставляет их взрываться.

Проблема в том, что они становятся очень-очень опасными с точки зрения человеческих возможностей, что произойдёт с мирными людьми после того, как боевые действия утихнут.

У нас есть видео об этом. Давайте посмотрим. Это с начала конфликта. Здесь видно, что происходит с гражданскими. Это тяжело. Вас это беспокоит?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В ОТСТАВКЕ: Конечно, это должно беспокоить. Но Соединённые Штаты используют такие усовершенствованные боеприпасы двойного назначения. Мы регистрируем, где их используем, и после окончания боевых действий мы обозначаем этот район и очищаем его.

Я не говорю, что другие страны поступят так же. Именно поэтому более 120 стран заявили: «Нет, мы не должны применять подобное оружие из-за опасности, которую оно представляет для мирного населения».

Подозреваем, что этого не происходит ни с одной стороны этого конфликта. Можно так сказать?

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В ОТСТАВКЕ: Разумеется.

Дата выхода в эфир 07 июля 2023 года.