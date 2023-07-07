Das Erste: ради Украины — ЕС выделит €500 млн на расширение производства оружия
«Вооружённые силы Украины могут рассчитывать на существенное увеличение поставок боеприпасов и ракет из ЕС в долгосрочной перспективе», — сообщает немецкий телеканал Das Erste. Основанием для такого утверждения стало соглашение, достигнутое между представителями правительств стран — членов ЕС и Европарламентом в ночь между 6 и 7 июлем.
План предусматривает «финансовые стимулы для быстрого расширения производственных мощностей» оружейных концернов Европы. Немецкий канал напоминает, что инициатива дополнительного финансирования военно-индустриального комплекса исходит от Еврокомиссии, предложившей в мае потратить на эти цели €500 млн из бюджета Евросоюза.
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