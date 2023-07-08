Der Tagesspiegel: Гутерреш высказался против поставок кассетных боеприпасов на Украину

У Украины закончились боеприпасы, поэтому она нуждается в кассетных снарядах от США, отметил глава Белого дома Джо Байден. Между тем, не все западные партнёры разделяют это мнение, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подверг решение США критике, а председатель комитета по европейским делам в бундестаге Антон Хофрайтер напомнил, что кассетные боеприпасы объявлены вне закона.

США хотят поставлять Украине спорные кассетные боеприпасы для использования их в конфликте с Россией, несмотря на опасения западных союзников, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Эти боеприпасы, запрещённые во многих странах, являются частью нового пакета вооружений для Украины, о чём Министерство обороны США объявило в пятницу в Вашингтоне.

Президент Джо Байден заявил об «очень сложном» решении, в оправдание которого сказал телеканалу CNN, что у украинских вооружённых сил «закончились боеприпасы».

«Либо у них сейчас есть оружие, чтобы остановить русских — не дать им остановить украинское наступление в этих районах, — либо у них его нет. И я думаю, что оно им нужно», — сказал президент США. Как подчёркивает издание, не все западные партнёры разделяют это мнение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подверг критике решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы в её войне против России. Гутерреш не хочет, чтобы «кассетные боеприпасы продолжали использоваться на поле боя», заявил представитель Гутерреша в пятницу вскоре после того, как правительство США объявило о своём решении.

Российский посол в США Анатолий Антонов также подверг критике объявленную США поставку кассетных боеприпасов на Украину, назвав этот шаг дальнейшей эскалацией боевых действий.

«Вашингтон продолжает повышать ставки в конфликте», — отметил Антонов. По его словам, даже без кассетных боеприпасов США глубоко вовлечены в конфликт и приближают «человечество к новой мировой войне».

«Поразительно, с какой жестокостью и цинизмом Вашингтон подошёл к вопросу о поставках летального оружия Киеву», — цитирует посла российское информационное агентство ТАСС.

Политик от немецкой партии зелёных Антон Хофрайтер также выступил против поставок и использования кассетных боеприпасов. «Я отвергаю поставки кассетных боеприпасов. Они по праву объявлены вне закона», — заявил Хофрайтер в интервью немецкому новостному агентству DPA.

Председатель комитета по европейским делам в бундестаге призвал вместо этого поставить на Украину немецкие крылатые ракеты и поддержать альянс по истребителям во главе с Данией и Нидерландами логистикой и обучением.

Хофрайтер призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать чёткие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО. «Важно, чтобы Шольц подал сигнал на саммите НАТО в отношении поставок оружия — особенно в связи с тяжёлой ситуацией на фронте, — сказал он. — После того как мы так долго колебались и тем самым позволили российской армии так сильно укрепить фронт, мы должны извлечь из этого урок и ускориться».

Между тем, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Байдена за запланированную военную помощь, отмечает Der Tagesspiegel. «Своевременный, всеобъемлющий и столь необходимый пакет оборонной помощи от Соединённых Штатов», — так прокомментировал решение Вашингтона Зеленский в Twitter в пятницу вечером. Он также похвалил Вашингтон «за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию — к победе над диктатурой». Украина неоднократно призывала к использованию кассетных боеприпасов для более эффективного уничтожения позиций российских военных, напоминает немецкая газета.

Оправдывая запланированную поставку, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в Белом доме, что Украине срочно требуется больше артиллерийских боеприпасов для отражения российских атак и продолжения собственного контрнаступления.

Однако на данный момент производство новых артиллерийских боеприпасов для Киева осуществляется недостаточно быстро. Именно поэтому, по его словам, кассетные боеприпасы должны восполнить пробел. «Мы не допустим, чтобы Украина оказалась беззащитной на каком-либо этапе этого конфликта», — заявил Салливан.

Украина дала письменные заверения, что кассетные боеприпасы будут использоваться «очень осторожно», «чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения».

Тем не менее кассетные боеприпасы считаются запрещёнными, подчёркивает издание. Бомбы, которые взрываются над землёй, распространяют снаряды на большие площади. Поскольку многие из них часто взрываются не сразу, они, как и мины, считаются опасными для гражданского населения даже после прекращения военных действий.

Поэтому Германия и 110 других стран объявили их вне закона в международном договоре, к которому не присоединились США, Украина и Россия, напоминает немецкая газета Der Tagesspiegel.