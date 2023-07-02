Der Tagesspiegel: бундесвер спешит домой после закрытия миссии ООН в Мали

06:38
Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на Запорожском направлении
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.
06:30
В ЕП выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России на фоне ситуации на Украине
Шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль обратила внимание Европейской комиссии на то, что в последнее время власти России и Кубы ведут работу по укреплению двухсторонних отношений. По её мнению, странам Запада не стоит оставлять эту ситуацию без внимания. С запросом Хыйтэдаль, направленным в адрес ЕК и содержащим соответствующие тезисы, ознакомился RT.
06:22
РИА Новости: российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение двух суток уничтожают украинские бронегруппы с личным составом на подступах к российским позициям под Соледаром в ДНР.
06:00
Врач Астраханцев: мужчины в России более подвержены раку трахеи, бронхов и лёгкого
Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев сообщил RT, что мужчины более подвержены онкологическим заболеваниям трахеи, бронхов и лёгкого, а женщины — раку молочной железы.
05:55
Число задержанных во время протестов во Франции превысило 450 человек
Число задержанных во время протестов во Франции в ночь с 1 на 2 июля превысило 450 человек.
05:33
Климатолог Кокорин: в России появились первые климатические мигранты
Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата.
05:18
Войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие нанесли поражение по наступающим силам ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой.
05:04
ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском
Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артёмовском.
05:00
Специалист Николаев посоветовал не брать автокредит желающим перепродать купленную машину
Специалист Дмитрий Николаев рассказал, как выбрать выгодный заём для покупки авто и на какую процентную ставку можно рассчитывать.
04:50
Жэньминь Жибао: ЕС заплатит большую цену за своеволие НАТО в отношении России
Обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь заявил, что провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира.
04:26
Полиция задержала более 300 человек на протестах во Франции
Полиция задержала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на 2 июля.
04:14
Советник министра обороны Сак: Украине не хватает западного оружия для борьбы с БПЛА
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками «Ланцет».
03:38
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл восхитился новыми жилыми кварталами в Мариуполе.
03:20
Heraldo del Norte: к юго-востоку от Боготы разбилось два самолёта ВВС Колумбии
Два самолёта ВВС Колумбии потерпело крушение в населённом пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны.
02:51
«Клименко тайм»: в Киеве слышны взрывы
Украинское издание «Клименко тайм» сообщает о взрывах в Киеве.
02:40
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Воздушная тревога была объявлена в ночь на 2 июля в Киеве и Киевской области.
02:38
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и населённый пункт Горловка.
02:29
В Париже задержаны 80 участников беспорядков
Парижская полиция задержала в ночь на 2 июля 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию.
02:17
ТСН: взрывы раздались в Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.
02:02
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области
Взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
01:34
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 мм.
01:21
ЦАХАЛ: зенитную ракету выпустили из САР по Израилю, она взорвалась в воздухе
Зенитная ракета была выпущена в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю, ракета, по всей видимости, взорвалась в воздухе.
01:16
SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс в центральной части страны.
01:10
Один человек погиб в результате стрельбы в Хорватии
По меньшей мере один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате стрельбы в городе Сисак в центральной части Хорватии.
01:02
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
00:56
Семак хочет проверить молодых вратарей «Зенита» в матчах Кубка Премьер
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что намерен использовать молодых игроков петербургской команды в матчах Кубка Премьер по футболу.
00:52
«Айлендерс» объявил о подписании нового контракта с Варламовым
Российский голкипер Семён Варламов продолжит выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
00:47
Глава Минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям подростков, участвующих в беспорядках
Глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.
00:43
Медведев назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории
Россиянин Даниил Медведев считает серба Новака Джоковича самым лучшим теннисистом планеты всех времён.
00:37
Сорокин подписал новый контракт с «Айлендерс» на $66 млн
Российский голкипер Илья Сорокин продолжит выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
00:35
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 5 км
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробки на подъездах к Крымскому мосту начали сокращаться и составляют около 5 км.
00:26
Пушилин назвал план Зеленского пусканием пыли в глаза западных партнёров
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что считает план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, пусканием пыли в глаза западных партнёров.
00:25
Бакаев — об основных соперниках «Зенита» в новом сезоне: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев считает главными конкурентами петербургской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24 все московские клубы, за исключением «Динамо».
00:18
Sportsnet: «Нэшвилл» проявляет интерес к Кузнецову
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в «Нэшвилл Предаторз».
00:12
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 215 снарядов.
00:03
Получивший травму в матче с «Зенитом» игрок «Нефтчи» госпитализирован
Главный тренер «Нефтчи» Игорь Гетман сообщил, что вратарь бакинской команды Агиль Мамедов после полученной травмы в товарищеском матче с петербургским «Зенитом» отправлен в больницу.
23:57
Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в приближении ядерной войны с Россией
Экс-конгрессвумен Тулси Габбард выразила в Twitter мнение, что политика администрации американского лидера Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.
23:46
Неизвестный открыл огонь из автомата на улице в центральной Хорватии
Неизвестный мужчина открыл огонь на улице в городе Сисак в центральной части Хорватии, есть пострадавшие.
23:42
Колосков назвал справедливым включение команд Медиалиги в Кубок России
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал решение разрешить командам из Медиалиги выступить в Кубке России сезона-2023/24.
23:38
Губернатор: электронную очередь запустят на пункте пропуска на границе России с Эстонией
Систему электронной очереди запустят в пилотном режиме на автомобильном пункте пропуска «Куничина гора» в Псковской области на границе России с Эстонией.
23:33
Бакаев сообщил, что не планирует уходить из «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал понять, что продолжит выступать за петербургскую команду в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
23:26
Регулярный рейс из России совершил посадку на Кубе
Первый с февраля 2022 года регулярный рейс из России благополучно совершил посадку на Кубе.
23:22
Карякин — о санкциях: жаль, что политика добралась и до шахмат
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) принимает слишком политизированные решения в последние несколько лет.
23:18
Бородюк: «Динамо» начнёт показывать хорошие результаты в новом сезоне РПЛ
Олимпийский чемпион Александр Бородюк считает, что московское «Динамо» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24 должно будет порадовать своих болельщиков хорошими результатами.
23:16
Министр Костин: число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести
Число пострадавших при столкновении трёх автомобилей на трассе в Саратовской области возросло до шести.
23:12
Семак положительно относится к созданию медийной команды «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что создание городской команды для участия в чемпионате Медиалиги положительно скажется на развитии футбола в Санкт-Петербурге.
23:07
Обладатель Кубка Стэнли Орлов подписал контракт с «Каролиной» на $15,5 млн
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» защитник Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Каролина Харрикейнз».
22:59
В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины.
22:55
Бакаев сообщил, что футболисты «Спартака» поздравили его с днём рождения
Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о поздравлениях с днём рождения от футболистов московского «Спартака».
22:51
BFMTV: полиция задержала 16 участников беспорядков в Марселе
Полиция Марселя задержала 16 участников беспорядков.