France 24: в Минобороны Франции обиделись на фильм Marvel за образ французских военных
В этой сцене фильма «Чёрная Пантера. Ваканда навеки» французских солдат, попавшихся на попытке украсть ресурсы вымышленного африканского королевства Ваканда, приводят на заседание ООН.
РАМОНДА, персонаж фильма «Чёрная Пантера. Ваканда навеки»: Пусть наш ответ на это вторжение будет милостивым... Дальнейшие посягательства на наши ресурсы будут расценены как акт агрессии.
Последний фильм франшизы Marvel «Чёрная Пантера» оказался в центре внимания дипломатов после того, как министр обороны Франции Себастьян Лекорну в Twitter осудил образ французских солдат в картине в ответ на опубликованный журналистом клип: «Я решительно осуждаю это ложное и вводящее в заблуждение изображение наших вооружённых сил. Я думаю о 58 солдатах, лишившихся жизни, защищая Мали по просьбе этой страны от исламистских террористических групп, и чту их память».
Вымышленные французские солдаты, отправленные для выполнения секретной операции в Мали, одеты как настоящие военные Франции, участвовавшие в операции «Бархан», которые действовали в стране до 2022 года.
Инцидент произошёл на фоне ухудшения имиджа Франции в Западной Африке и одновременного роста российского влияния в регионе. В последние несколько месяцев военные хунты в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск, размещавшихся в Сахеле с 2013 года для борьбы с исламистскими экстремистскими группировками. По словам Парижа, после этого Мали призвала российскую ЧВК «Вагнер» в качестве подкрепления для своей армии, однако военная хунта это отрицает. Ходят слухи, что Буркина-Фасо может поступить так же.
Министерство обороны Франции подчеркнуло, что не призывает к снятию произведения с проката или цензуре.
Дата выхода в эфир 13 февраля 2023 года.
Ссылки по теме
-
The Guardian: «защищают статус белых» — на «Оскаре» снова грянул расовый скандал
-
«Думала, у нас свободная страна»: актриса Джина Карано рассказала о том, как Disney уволил её за традиционные взгляды
-
Telegraph: «помогает обелить режим» — Джеки Чана раскритиковали за съёмки фильма в Сирии
-
Washington Post: украинский конфликт закрепит за русскими статус главных голливудских злодеев