Telegraph: «помогает обелить режим» — Джеки Чана раскритиковали за съёмки фильма в Сирии

Решение Джеки Чана поставить новую кинокартину в пригороде Дамаска встретило широкое осуждение со стороны правозащитников и журналистов. По их мнению, знаменитый китайский актёр способствует «нормализации» сирийского правительства и убеждению, что в стране уже достаточно безопасно, сообщает The Daily Telegraph.

Джеки Чан подвергся осуждению за то, что он «помогает нормализовать» правительство Башара Асада. Всё потому, что китайский актёр решил использовать город Аль-Хаджар аль-Асвад, который находится вблизи Дамаска, в качестве декораций для своего нового блокбастера, пишет The Daily Telegraph.

По утверждению издания, «сирийский режим» бомбил это поселение в начале войны. Затем, отбив его у «Исламского государства»* в 2018 году, армия Асада «оставила сплошные руины», превратив аль-Хаджар аль-Асвад в город-призрак.

Чан выступает исполнительным продюсером фильма Home Operation (Операция «Родина»). В нём рассказывается о том, как КНР эвакуировала своих граждан в 2015 году после начала вооружённого конфликта в Йемене. По словам китайских властей, это была первая подобная операция, которая стала крупной победой для Пекина, поясняет The Daily Telegraph.

Йемен, в котором продолжается война, оказался слишком опасным для съёмок, которыми

занимаются китайская и эмиратская компании. Поднебесная входит в число немногих стран, которые сохранили хорошие отношения с Дамаском, а ОАЭ с прошлого года пытается восстановить связи «изолированного» сирийского правительства с остальным арабским миром, подчёркивается в статье.

Между тем предположения кинопродюсеров о том, что в Сирии достаточно безопасно, встретили широкое недовольство со стороны правозащитников, журналистов, аналитиков и представителей ООН. Некоторые принялись обвинять китайскую компанию и самого Джеки Чана в том, что они помогают «обелять преступления» правительства Асада.

«Как мне смотреть на работу актёров, когда под землёй находятся настоящие люди?» — возмутился сирийский активист Абдул Кафи Аль-Хамад. По его словам, под завалами, где проходят съёмки, всё ещё находится «большое количество тел».

«Китайская компания и Джеки Чан… заботятся только о деньгах и не уважают сирийцев, которые потеряли свои дома, города, всё, что у них было, — предположил журналист Фаред Аль-Махул. — Режим Асада, соглашаясь на это (съёмки. — ИноТВ), смеётся над сирийцами, которых он убил и изгнал из своих домов, а теперь наживается на разрушенных им городах».

Использование Аль-Хаджар аль-Асвад в качестве места действия фильма о войне особенно болезненно для жителей этого района, учитывая количество людей, пропавших здесь без вести в 2012–2013 годах. Их семьи до сих пор не знают, «находятся ли они в тюрьмах Асада или стали жертвами возможных массовых убийств», обращает внимание издание.

На момент выхода статьи офис Джеки Чана не ответил на вопрос The Daily Telegraph о том, сколько кинокомпании заплатили «режиму Асада» за доступ к месту съёмок. По данным издания, сам актёр пока не планирует лично посетить Сирию.