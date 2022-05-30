FAZ: «Золотой пальмовой ветви» Канн удостоилась шведская сатира о сверхбогатых

На Лазурном берегу завершился юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль, сообщает Frankfurter Allgemeine. Во второй раз в своей карьере «Золотой пальмовой ветви» удостоился шведский режиссёр Рубен Эстлунд. На сей раз любовь жюри снискала его сатирическая комедия «Треугольник печали», рассказывающая о мире влиятельных и сверхбогатых людей. За главную награду кинофестиваля в этом году в общей сложности боролась 21 картина.

Решение принято. Шведский режиссер Рубен Эстлунд во второй раз получил главную награду Каннского кинофестиваля. Жюри присудило «Золотую пальмовую ветвь» его социальной сатире «Треугольник печали».

РУБЕН ЭСТЛУНД, шведский режиссер: Я счастлив. Конечно, я счастлив. С ума сойти! Знаете, чему я рад больше всего? Мы попытались снять безумный развлекательный фильм, при этом вложив в картину важный посыл, который зрители должны обсудить после.

«Треугольник печали» рассказывает о моделях и сверхбогатых, чьё путешествие на роскошном круизном лайнере заканчивается катастрофой. Немецкая актриса Ирис Бербен играет в фильме роль второго плана. 48-летний Эстлунд уже удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Канн в 2017 году за свою ленту «Квадрат».

Гран-при кинофестиваля разделили бельгийский режиссер Лукас Донт и француженка Клер Дени. Награды за лучшую мужскую и женскую роль получили южнокорейский актёр Сон Кан-хо и иранская актриса Зар Амир-Эбрахими.

ЗАР АМИР-ЭБРАХИМИ, иранская актриса: Мне кажется, что в этом фильме у нас была возможность показать то, что мы хотим, потому что мы снимали его за пределами Ирана без цензуры. В нём вы не увидите женщин в хиджабе ни дома, ни в постели. Мы могли показать всё, что хотим. И в результате мы действительно показали лица разных женщин такими, какими их не показывают в иранском кино. В этом наше достоинство.

За «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля боролась в общей сложности 21 кинолента. Немецкие картины участия не принимали. Знаменитый фестиваль на Лазурном берегу в этом году отметил своё 75-летие.

Дата выхода в эфир 29 мая 2022 года.