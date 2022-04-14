NTD: старые видеокассеты стали золотой жилой для австралийских коллекционеров

Пара австралийцев приобрела 25 тысяч видеокассет, которые раньше принадлежали магазинам проката. Как передаёт NTD, коллекционеры считают, что это настоящая золотая жила и рынок старых видеокассет переживает небольшой бум, а покупатели из разных уголков мира готовы заплатить сотни, а то и тысячи долларов за одну кассету.
25 тысяч видеокассет. Кто-то скажет: ненужный хлам. Но для австралийцев Брента и Дженили это золотая жила. Интуиция толкнула их на покупку устаревших носителей информации. Большинство раньше принадлежали магазинам проката.
БРЕНТ СКОТЧМЕР, коллекционер:Мы заключили сделку с магазинами, и теперь я размещаю старые видеокассеты на складах.
Возможно, многое из этого не пригодится. Но и сокровищ здесь тоже хватает.
ДЖЕНИЛИ ТОМПСОН, коллекционер: На многих жанрах, например, на ужасах, можно заработать деньги. Просматривая эту коллекцию, мы увидели много фильмов, которые точно принесут нам прибыль.
Покупатели находятся в разных уголках мира. Некоторые готовы заплатить сотни, а то и тысячи долларов за одну видеокассету.
БРЕНТ СКОТЧМЕР:Некоторые фильмы доступны в новых форматах, но люди хотят видеокассету. Им нужны этот старый корпус и старая обложка с иллюстрацией.
По данным онлайн-реселлеров, за последний год продажи видеокассет выросли на 83 процента, а один диснеевский фильм недавно был продан за тысячу долларов.
Австралийские коллекционеры считают, что рынок старых видеокассет переживает небольшой бум. Однако это не значит, что они интересны всем и в магазинах снова появятся видеомагнитофоны.
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