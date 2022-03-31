CNN: Брюс Уиллис завершит актёрскую карьеру из-за болезни

Голливудский актёр Брюс Уиллис завершает свою карьеру в кино из-за «некоторых проблем со здоровьем», сообщает CNN со ссылкой на семью звезды «Крепкого орешка». В соцсетях появилось обращение близких актёра к фанатам, в котором они рассказывают о том, что у него диагностировали афазию — она влияет на его умственные способности и способность общаться с другими людьми.

В среду семья Брюса Уиллиса рассказала, что актёр страдает от серьёзной болезни, влияющей на его умственные способности, поэтому он завершит карьеру в кино, сообщает CNN.

Как пишет новостное издание, дочь Уиллиса Румер опубликовала в своём официальном Instagram-аккаунте* кадр из фильма «Крепкий орешек» и сопроводила его обращением к фанатам. «Наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем — недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его умственные способности», — написала Румер от лица семьи актёра. CNN со ссылкой на клинику Мейо поясняет, что афазия «лишает способности общаться» и может быть вызвана инсультом, травмой головы, опухолью головного мозга или другой болезнью.

Проблемы со здоровьем стали причиной, по которой Брюс Уиллис решил закончить свою карьеру, которая, по словам его близких, «так много для него значила». В подписи к фотографии также говорится, что семья актёра проходит через этот непростой период и захотела поделиться своими переживаниями с фанатами, потому что знает, сколько он для них значил — как и они для него.

«Как всегда говорит Брюс: «Живи на полную катушку», и вместе мы собираемся сделать именно так», — написано в конце послания, которым также поделилась в своём аккаунте бывшая жена актёра Деми Мур. Под ним стоят подписи Мур, её с Уиллом детей — Румер, Скаут и Талулы, а также второй супруги актёра Эммы Хемминг и её дочерей — Мейбл и Эвелин, отмечает CNN.

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