American Conservative: Крис Рок заслужил пощёчину от Уилла Смита

На церемонии вручения Оскара актёр Уилл Смит ударил комика Криса Рока, который пошутил над болезнью его жены. Как пишет автор The American Conservative, хотя не должно существовать табу на шутки и критику в чей-либо адрес, но Рок должен был понимать, что дело заходит слишком далеко, поэтому Уилл Смит поступил абсолютно правильно.

«Слабеющий институт Голливуда» несколько оживился, когда на церемонии вручения Оскара Уилл Смит ударил Криса Рока. Как пишет журналист The American Conservative Род Дреер, Рок, ведущий мероприятия, бестактно пошутил на тему бритой головы жены Смита. Она страдает аутоиммунным заболеванием, при котором выпадают волосы.

«Я уважаю мужика, вступившегося за задетую честь своей жены. Но справедливо и то, что в шоу-бизнесе ты должен быть готов к оскорблениям от юмористов. Особенность сферы такая. Не думаю, что Уилла Смита это как-то задело, пока он не понял, что дома его ждёт скандал, если он не заступится за жену», — пишет Род Дреер.

Однако он отмечает, что, хотя не должно существовать табу на шутки и критику в адрес чьей-то жены или мужа, ведущий должен понимать, когда дело заходит слишком далеко. По мнению Дреера, Рок пересёк черту, когда оскорбил Джаду Пинкетт-Смит из-за её заболевания.

«А что, если бы у неё была инвалидность и она не могла бы ходить, а Рок посмеялся бы над тем, что она в коляске? Это то же самое. Если бы Джада побрила голову, отдавая дань моде, как Шинейд О’Коннор, тогда она была бы отличной мишенью. Но она сделала это, потому что волосы выпадают из-за болезни, на которую она никак не может повлиять. Нельзя потешаться над кем-то, кто страдает неизлечимой хронической болезнью. Просто нельзя. Я знаю, сегодня все злятся на Уилла Смита («все» = Twitter), но считайте, что я за Смита. Это очередная возможность напомнить вам, что я с юга, и у нас уважают культуру вины/чести», — отмечает автор материала.