American Conservative: Крис Рок заслужил пощёчину от Уилла Смита
«Слабеющий институт Голливуда» несколько оживился, когда на церемонии вручения Оскара Уилл Смит ударил Криса Рока. Как пишет журналист The American Conservative Род Дреер, Рок, ведущий мероприятия, бестактно пошутил на тему бритой головы жены Смита. Она страдает аутоиммунным заболеванием, при котором выпадают волосы.
«Я уважаю мужика, вступившегося за задетую честь своей жены. Но справедливо и то, что в шоу-бизнесе ты должен быть готов к оскорблениям от юмористов. Особенность сферы такая. Не думаю, что Уилла Смита это как-то задело, пока он не понял, что дома его ждёт скандал, если он не заступится за жену», — пишет Род Дреер.
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