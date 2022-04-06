Американский писатель: западные СМИ уже давно взращивали русофобию

Случившийся после начала российской спецоперации на Украине резкий всплеск дискриминации в отношении людей российского происхождения вызван, в том числе, последовательной политикой западных СМИ и Голливуда, считает американский писатель и журналист Роберт Бридж. В своей статье для The Citizen он пишет, что демонстрация образа «жестоких и аморальных» русских в кино и на телевидении привела к тому, что в головах многих американцев укоренился латентный расизм по отношению к россиянам.

Действия России на Украине выявили глубоко укоренившийся латентный расизм в отношении людей российского происхождения, пишет американский журналист и писатель Роберт Бридж в своей статье для The Citizen. Он считает, что ряд западных институтов (включая Голливуд и СМИ) взращивали подобные настроения уже много лет.

Как отмечает Бридж, российская спецоперация на Украине уже отличается от крупных военных операций этого века тем, что её следствием стала нелицеприятная реакция в адрес простых людей из России. Есть уже множество примеров дискриминации россиян на Западе, пишет автор — начиная с потерявшего работу в Мюнхенском филармоническом оркестре Валерия Гергиева до детей, подвергающихся нападкам в школах, и семей, которым отказывают в обслуживании в кафе и ресторанах. Кроме того, на прошлой неделе мюнхенская клиника Iatros заявила о том, что не будет обслуживать российских и белорусских пациентов: лишь волна негодования в соцсетях вынудила Iatros пойти на попятную и отозвать своё решение.

Такое же недоумение вызывают жёсткие и избыточные санкции Запада, пишет Бридж. Он отмечает, что, судя по всему, лица, вводившие штрафные меры, не способны отличить действий российского правительства от действий простых граждан, которые, как и граждане прочих стран, оказавшихся в такой ситуации, мало влияют на происходящее.

Бридж подчёркивает, что в действиях Запада нет последовательности: он задаётся вопросом, почему США и их союзники по НАТО никогда не подвергались такому давлению за свои военные авантюры на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению автора, причина заключается в том, что американцам с рождения навязывают образ жестоких и аморальных русских — в частности, посредством кино и телевидения. В качестве примера Бридж приводит фильм «Рокки-4», в котором советский боксёр Иван Драго прямо на ринге убивает своего американского оппонента, не выказывая никакого сожаления. Ещё один пример из времён холодной войны — детский мультсериал «Приключения Рокки и Буллвинкля и их друзей», в котором в роли главных антагонистов выступают два русских шпиона.

В дополнение к тому, что Голливуд систематически представляет русских в плохом свете, Россия подвергается последовательной кампании по очернению в американских СМИ, отмечает Бридж. Эта кампания простирается от утверждений о том, что Россия вмешивалась в ход американских выборов, до обвинений России в хакерских атаках на американские электростанции. Бридж подчёркивает, что в такой ситуации большинство американцев не имеют реального представления о мотивах действий России на Украине. С этими мотивами можно не соглашаться, однако справедливым было бы сообщить о них, отмечает автор.

Согласно картине, создаваемой в западных медиа, Россия решила начать свою спецоперацию на Украине «просто так», пишет Бридж. Между тем, Москва делала предупреждения на протяжении десятилетий: в частности, Владимир Путин, выступая в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что дальнейшее расширение НАТО является провокацией, снижающей уровень обоюдного доверия.