...И в Африке МММ: Жители ЮАР ждут от Мавроди обещанных миллионов Следственное подразделение полиции ЮАР приступило к расследованию деятельности Сергея Мавроди и его финансовой пирамиды «МММ». Как сообщает южноафриканское издание IOL, «МММ Южная Африка» переживает определенные трудности, однако продолжает гарантировать своим вкладчикам ежемесячную прибыль в размере 30%. 19 апреля 2016 IOL

The Citizen: Мавроди взялся за старое - теперь в ЮАР Создатель МММ Сергей Мавроди запустил очередную финансовую пирамиду, однако на этот раз не в России, а в ЮАР. Согласно информации с официального сайта проекта, его цель не получение выгоды, а разрушение современной несправедливой финансовой системы. И, как заявляет сам Мавроди, в ЮАР дела идут хорошо, сообщает The Citizen. 18 августа 2015 Citizen

Mail&Guardian: Россия заманила Южную Африку в «атомную кабалу» Масштабное соглашение об атомном сотрудничестве между ЮАР и Россией, текст которого попал к южноафриканским журналистам, вызвало у них немало вопросов. В соответствии с ним Москва приобретает исключительные права, а Претории остаются одни обязательства, утверждает Mail&Guardian. 13 февраля 2015 Mail & Guardian

Молочное эмбарго России потрясет литовскую экономику Как сообщает Mail & Guardian, Россия может в ближайшее время ввести запрет на импорт литовской молочной продукции. Вильнюс считает, что Москва, таким образом, наказывает его за помощь бывшим республикам СССР в сближении с Евросоюзом. 5 октября 2013 Mail & Guardian