Сначала пандемия, теперь санкции — Le Figaro оценила положение российского кинематографа

Из России ушли пять крупнейших производителей кино и мультфильмов, из-за этого пострадали люди, которые занимались переводом и озвучкой иностранных фильмов. Однако, как выяснили журналисты Le Figaro, «ситуация крайне сложная, но не катастрофическая», и руководство кинотеатров уже принимает меры .

Вся индустрия российского кинематографа сначала страдала от пандемии, а теперь ей не дают работать санкции, пишет Le Figaro. Из страны ушли пять голливудских гигантов: Disney, Universal, Sony Pictures, Warner Bros и Paramount. При этом для европейского кино Россия была самым большим рынком, за прошлый год число посещений кинотеатров в России составило 145,7 млн.

От ухода крупных компаний страдают представители многих профессий, в том числе переводчики, компании по дубляжу. Так, студия «Мосфильм-Мастер» делала дубляж по десятку фильмов в месяц, а сейчас потеряла две трети заказов. Многие переводчики уже в том возрасте, когда им будет сложно учить, например, хинди, чтобы вместо Голливуда переводить фильмы Болливуда.

Хотя студии дубляжа говорят, что готовы нанимать переводчиков с корейского и китайского, хотя у них есть сомнения, что азиатские фильмы найдут своего зрителя в России, всё же велики культурные различия.

Эксперты ожидают, что половина кинотеатров может закрыться. Однако глава сети «Каро» Ольга Зинякова отмечает: «Ситуация крайне сложная, но не катастрофическая». Она напоминает, что за последние 30 лет было много кризисов. При этом уже пять лет не менялась цена за билет в кино, оставаясь в среднем на уровне 300р. Государство пообещало вдвое увеличить финансовую помощь на производство фильмов и минимизировать налоговые сборы.

По мнению Зиняковой, россияне будут больше внимания уделять российскому кинематографу, что уже показал успех фильма «Брат». В «Каро» собираются показывать также азиатские и латиноамериканские фильмы. «И когда Голливуд вернётся, российский рынок и зрители будут уже другими», — приводит её слова автор статьи.

«Уже много лет мировой кинематограф в заложниках у большой политики», — отметил при общении с французским журналистом дизайнер звука Павел Дореули. По его словам, в Каннах и Берлине оценивают не фильмы, а их позицию. Он предполагает, что без возможности участия в международных фестивалях россияне останутся без авторского кино, которое предлагает другой взгляд на мир, что сегодня особенно ценно, пишет Le Figaro.