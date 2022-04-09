Ограничения и приток валюты: нобелевский лауреат объяснил CNN причины восстановления рубля

Несмотря на международные санкции, российский рубль сумел отыграть большую часть своего падения. Причиной этого стало как то, что в Россию по-прежнему идут деньги от продажи энергоносителей, так и ограничения на вывод капитала, заявил в эфире CNN лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. По его словам, до тех пор, пока Запад не пойдёт на определённые жертвы и не остановит экспорт на горючие ископаемые, то Россия будет в неприятном, но вполне терпимом положении.

Что довольно интересно — так это то, что рубль отыграл назад большую часть своего падения, Пол. Как это стало возможным, учитывая все международные санкции, призванные оказать давление на российскую экономику?

ПОЛ КРУГМАН, лауреат Нобелевской премии по экономике: Частично ответ в том, что деньги в Россию по-прежнему идут. Хотя русских много от чего отрезали, включая львиную долю международной банковской системы, в страну рекой стекаются деньги от продажи нефти и, особенно, газа. Так что они получают твёрдую валюту, которой они могут пользоваться, — доллары и евро.

Кроме того, они ввели много ограничений: русским очень тяжело вывозить деньги из страны, а иностранным инвесторам — затруднительно и, по сути, невозможно, вывести оттуда свои средства.

Иными словами, русские пошли на чрезвычайные меры, которые болезненны, но которых явно недостаточно для того, чтобы довести их до краха. Так что до тех пор, пока экспорт этих горючих ископаемых не остановят, у России будет неприятная, но вполне терпимая проблема.

И в этом контексте всем следует сделать вот что — и здесь я говорю о свободном мире, ведь именно он выступает против Владимира Путина. И если этот самый свободный мир не способен пойти на некоторые жертвы, то со своей работой мы не справляемся.

С нами был Пол Кругман. Большое спасибо.

ПОЛ КРУГМАН: Вам спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2022 года.