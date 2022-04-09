Yle: МИД Финляндии разрешит вернуть в Россию конфискованные картины

МИД Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию ряда предметов искусства, ранее конфискованных финской таможней в связи с антироссийскими санкциями, пишет Yle. Как отмечает портал, 9 апреля в силу вступят изменения в законодательство ЕС, которые позволят его членам выдавать разрешения на вывоз или передачу культурных ценностей России.

МИД Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию ряда предметов искусства, направляющихся в эту страну, но конфискованных в пути, пишет Yle со ссылкой на сайт ведомства.

В МИД отметили, что изменения в законодательство ЕС вступят в силу 9 апреля и позволят государствам — членам блока выдавать разрешения на вывоз или передачу культурных ценностей России.

Ранее финская Таможня подтвердила, что готова отменить конфискацию в отношении произведений искусства, принадлежащих российским музеям. По словам директора отдела таможенного контроля Сами Ракшита, речь в данном случае, скорее всего, «идёт о часах».

2 и 3 апреля таможня остановила на КПП Ваалимаа три транспортных средства, которые подозревались в перевозке товаров, попадающих под санкции. Российские СМИ сообщили, что речь идёт о картинах российских музеев. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит подтвердил эти данные на пресс-конференции 6 апреля.

По его словам, расследование в этом случае велось на уровне ЕС. При этом решение о конфискации вызвало недовольство в России, а МИД России вызвал по этому поводу финского посла.

Вместе с тем Министерство иностранных дел Финляндии заверило, что произведения искусства принадлежат российским музеям, в то время как глава МИД Пекка Хаависто подчеркнул, что ценности следует вернуть России.