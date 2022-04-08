Bloomberg: Финляндия сигнализировала, что хочет вернуть России конфискованные музейные ценности

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто дал понять, что его страна стремится вернуть Москве картины и скульптуры, конфискованные из-за западных санкций. По словам чиновника, Хельсинки работает с Европейской комиссией над уточнением ограничений, касающихся произведений искусства, сообщает Bloomberg.

Финляндия изыскивает способ вернуть России предметы искусства на сумму более €42 млн, конфискованных из-за санкций ЕС. Об этом сигнализировал министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передаёт Bloomberg.

По словам чиновника, скандинавская страна работает с Европейской комиссией над уточнением санкционных списков, касающихся произведений искусства. В том числе в отношении «национальных достояний», которые были предоставлены в аренду музеям по всему континенту.

«Санкции ЕС не учитывают особую ситуацию, когда произведения, принадлежащие музеям, перевозятся в Европу», — сказал Хаависто. «Ситуация неприемлемая. Мы пытаемся решить эту проблему, чтобы как можно скорее вернуть произведения искусства его законным владельцам и избежать излишней путаницы вокруг этой проблемы», — добавил он.

После начала спецоперации на Украине ЕС, США и Великобритания ввели санкции против России. Среди прочего принятые ограничения распространяются на предметы роскоши и произведения искусства стоимостью более €300, напоминает Bloomberg.