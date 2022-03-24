Yle: Финляндия рискует остаться без бумажных газет

Исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг предупреждает, что выход бумажных газет в Финляндии может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги. Как передаёт Yle, проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников завода по производству газетной бумаги, а также прекращением импорта материалов из России.
Выход бумажных газет в Финляндии может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги. Как передаёт Yle, об этом предупреждает исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг.
По его словам, проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников завода UPM и ситуацией на Украине.
До начала забастовки UPM примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. После начала спецоперации на Украине импорт бумаги из России прекратился. В настоящее время газетная бумага производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски.
Например, крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat сообщила о сокращении объёма еженедельного приложения, которое выходит по выходным.
Как отмечает издание, в прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила €390 за тонну, теперь цена поднялась до €670.
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