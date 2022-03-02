Yle: больше половины финнов теперь поддерживают вступление в НАТО

Согласно опросу, проведённому по заказу портала Yle, 53% жителей Финляндии дали положительный ответ на вопрос, «стоит ли Финляндии вступить в НАТО». Как отмечает издание, до начала спецоперации России на Украине вступление в НАТО поддерживали около 45% опрошенных.

На вопрос: «Стоит ли Финляндии вступить в НАТО?» — положительно ответили 53% респондентов, 28% высказались против, 19% затруднились ответить. Опрос был проведён Taloustutkimus по заказу Yle.

Опрос проводился на прошлой неделе одновременно с тем, как Россия начала спецоперацию на Украине. Сбор информации начался 23 февраля и закончился 25 февраля. В опросе приняло участие 1382 респондента в возрасте от 18 до 80 лет.

Согласно опросу газеты Helsingin Sanomat, проведённому ранее в этом месяце, 43% жителей Финляндии готовы были поддержать вступление в НАТО, если президент и премьер-министр будут считать это решение соответствующим интересам страны.

Согласно опросу, проведённому изданием Maaseudun Tulevaisuus в начале февраля, 45% опрошенных поддержали бы присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу, если бы такие рекомендации вынесло государственное руководство.