Yle: больше половины финнов теперь поддерживают вступление в НАТО

10:22
Щербакова рассказала про замену коньков на Олимпиаде в Пекине
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что впервые взяла запасные коньки на соревнования на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка в преддверии личного турнира сломала ботинки.
10:20
Аналитик Остапкович назвал цель закрытия воздушного пространства США для самолётов России
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о закрытии США воздушного пространства для всех российских самолётов.
10:18
Российская армия нанесла удар по объектам СБУ, откуда проводились инфоатаки против России
Армия России нанесла высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
10:13
Минобороны России заявило о взятии под контроль Херсона
Российская армия взяла под контроль украинский город Херсон, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
10:06
Гвардиола объяснил капитанство Зинченко в матче Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил назначение капитаном команды украинца Александра Зинченко.
10:01
Банк ВТБ повысил ставки по рублёвым вкладам до 21%
В банке ВТБ повысили ставки по вкладам в рублях до 21%, в долларах — до 8% и в евро — до 7% годовых, следует из заявления кредитной организации.
09:52
Хоккейный агент Мильштейн: перестаньте смотреть на российских спортсменов как на агрессоров
Хоккейный агент известных российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал о том, как ситуация вокруг России и на Украине повлияла на его клиентов.
09:45
Рогозин опроверг сообщения о потере связи со спутниками из-за хакерской атаки
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал фейковой информацию о потере связи с российскими спутниками из-за якобы совершённой хакерской атаки.
09:39
Йоханнес Бё досрочно завершил сезон
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о досрочном завершении сезона в Кубке мира.
09:36
В ДНР заявили о блокировании города Мариуполя
Город Мариуполь блокирован. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
09:30
Президент Союза ММА России Габдуллин отреагировал на санкции IMMAF
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отреагировал на решение Совета Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) приостановить членство России.
09:25
В украинской федерации тенниса потребовали отстранить Медведева от ТБШ
Член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч выступил с заявлением по поводу отстранения первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, от участия в турнире Большого шлема.
09:20
Подразделения Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов
Военнослужащие Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов от ВСУ, заявил официальный представитель военного ведомства республики старший лейтенант Иван Филипоненко.
09:15
Языджи не собирается покидать ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи не собирается уходить из столичного клуба в связи с обострившейся политической ситуацией вокруг России и на Украине.
09:11
В МИД Казахстана вызвали посла Британии из-за высказывания лондонского парламентария
Посла Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич вызвали в МИД Казахстана в связи с призывом британского парламентария Маргарет Ходж ввести санкции против государства из-за ситуации на Украине.
09:05
Писеев — о решении ISU: сами себе хуже сделали
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.
09:04
В Сбербанке сообщили об уходе с европейского рынка
В Сбербанке приняли решение уйти с европейского рынка в связи с текущей ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
08:54
В Москву вернулась группа специалистов из Гвианского космического центра
Первая группа российских специалистов вернулась в Москву из космического центра Куру, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
08:51
Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Калгари Флэймз».
08:46
В московских аэропортах отменено и задержано 199 рейсов
В трёх московских аэропортах, по данным на 08:38 мск, задержано и отменено 199 рейсов.
08:42
Украинские снаряды во время ночного обстрела ВСУ Донецка попали в школу и спорткомплекс
В результате ночного обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины снаряды попали в здание школы и спорткомплекса, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
08:42
Шайба и передача Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс».
08:34
Власти Эстонии не планируют закрывать наземную границу с Россией
В Эстонии не планируют препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией, однако обсуждают прекращение выдачи виз для россиян, заявил в эфире ERR эстонский министр госуправления Яак Ааб.
08:28
Российские биатлонисты отстранены от участия в юниорском ЧМ в США
Биатлонисты юниорской сборной России не выступят в эстафетных гонках на чемпионате мира в Солджер-Холлоу (США).
08:15
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.
08:15
Шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своём льду «Оттава Сенаторз».
08:14
Центробанк принял решение не возобновлять фондовые торги 2 марта на Мосбирже
Центробанк принял решение не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
08:02
Украинка Свитолина разгромила россиянку Потапову на старте турнира в Мексике
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла квалифицироваться во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика).
07:45
Ракету «Союз» установили на стартовый стол на Байконуре
Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».
07:35
Защита обжаловала продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка
Защита обжаловала решение суда о продлении содержания под стражей депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
07:22
Токаев отметил необходимость усиления роли ООН в условиях геополитической напряжённости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления роли Организации Объединённых Наций (ООН) в мире в условиях геополитической напряжённости.
07:10
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила сложение депутатских полномочий Назарбаевой
Нижняя палата парламента Казахстана утвердила сложение депутатских полномочий старшей дочери экс-президента страны Даригы Назарбаевой.
07:00
Байден объявил о начале расследований против российских бизнесменов
Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности крупных российских предпринимателей и мониторинга их активов. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
06:51
Университет Хопкинса: число заболевших коронавирусом в мире превысило 438 млн
В мире выявили более 438 млн инфицированных коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
06:43
Парламент Японии осудил перевод сил сдерживания России в особый режим
Верхняя палата парламента Японии приняла резолюцию с осуждением спецоперации России в Донбассе и перевода российских сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.
06:36
Компания American Express приостановила сотрудничество с партнёрами из России
Финансовая компания American Express объявила о приостановке сотрудничества с партнёрами из России. Об этом говорится в заявлении компании.
06:30
В США заявили, что конфликт на Украине — «не американская война»
Член палаты представителей США Пол Госар в ходе своего выступления в конгрессе заявил, что конфликт на Украине не является «американской войной». RT ознакомился со стенограммой речи политика.
06:19
В Москве днём 2 марта ожидается до +4 °C
Температура воздуха днём 2 марта в столице составит около +4 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
06:08
Премьер Японии заявил, что санкции против Белоруссии могут быть приняты на этой неделе
Япония может ввести санкции в отношении Белоруссии уже на этой неделе. Соответствующее заявление сделал японский премьер Фумио Кисида.
06:00
В Госдуме призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести проверку обоснованности роста цен у ретейлеров электронной техники. Копия письма на имя замгенпрокурора России Николая Винниченко есть в распоряжении RT.
05:53
В Минтрансе США заявили, что закрытие воздушного пространства затронет все рейсы из России
Закрытие воздушного пространства для российских самолётов затронет все рейсы из России. Об этом заявили в Министерстве транспорта США.
05:43
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 21%
Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвым вкладам до 21%. Об этом информирует пресс-служба банка.
05:39
Байден рассказал о потерях российской экономики в результате санкций
Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу рассказал о потерях российской экономики в результате введения санкций.
05:34
Премьер Японии прокомментировал возможность закрытия воздушного пространства для России
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал возможность закрытия воздушного пространства для российских самолётов.
05:30
Эксперт Кадаков назвал сложной ситуацию с поставками автомобилей на российский рынок
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о влиянии решения нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию.
05:27
Байден заявил об отправке дополнительных войск в Европу
Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу заявил, что американские войска не участвовали и не планируют принимать участие в конфликте на Украине, а также анонсировал отправку дополнительного военного контингента в Европу.
05:21
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
США закрывают воздушное пространство для всех российских самолётов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе обращения к конгрессу.
05:18
Байден рассказал о «просчётах» Путина в ситуации вокруг Украины
Американский лидер Джо Байден в обращении к конгрессу рассказал о «просчётах» президента России Владимира Путина в ситуации вокруг Украины.
05:09
Цена нефти Brent превысила $110 впервые с августа 2014 года
Цена нефти Brent превысила отметку в $110 за баррель впервые с августа 2014 года.
05:00
Автоэксперт Кадаков объяснил ситуацию с покупкой нового автомобиля в салоне
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о том, как решение нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в России может отразиться на водителях.