Times: Лондон опасается, что санкции против Москвы вызовут рекордный рост цен на газ

В британском правительстве беспокоятся, что если в случае «вторжения» на Украину Запад решит наказать Россию, то она «превратит в оружие» своё топливо. В результате стоимость газа вновь обновит нынешние исторические максимумы, что ударит по всему европейскому энергетическому рынку, пишет The Times.

Британское правительство предупредили, что ему придётся сдерживать рекордные цены на топливо в случае «российского вторжения на Украину». Высокопоставленные представители Лондона ожидают, что Москва «превратит в оружие» свои природные ресурсы и ограничит поставки газа в Европу, если Запад воплотит свою угрозу и примет новые санкции, сообщает The Times.

Министры обсуждают и оценивают возможные последствия, которые вызовет сокращение поставок российского газа, для цен в Великобритании. По словам высокопоставленных чиновников, страна не рискует лишиться доступа к голубому топливу, но его стоимость может вновь взлететь вверх и обновить нынешние исторические максимумы.

«В отличие от некоторых стран, Соединённое Королевство практически не импортирует российский газ, — сказал The Times один из чиновников. — Но, как и все остальные страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьёзной проблемой, если Россия ещё больше ограничит поставки».

Около половины газа поступает в Британию из Северного моря, треть — по трубопроводам из Норвегии. Остальная часть почти полностью состоит из импорта сжиженного природного газа (СПГ), поясняет издание.

Существуют опасения, что подорожание может коснуться именно СПГ. Это топливо продаётся тому, кто предлагает самую высокую цену, и корабли даже меняют курс, чтобы продать газ на наиболее прибыльном рынке, обращает внимание The Times.

По словам издания, другие европейские государства в гораздо большей степени нуждаются в топливе, которое экспортирует Москва. Германия получает примерно 40% газа из России, а такие страны, как Швеция и Финляндия, зависят от её поставок почти полностью.

Предупреждения о потенциальном энергетическом кризисе прозвучали после выступления Доминика Рааба, заместителя Бориса Джонсона. Он признал, что риск «российского вторжения» на Украину остаётся «очень значительным», и пригрозил Путину экономическими санкциями, если президент решит применить силу, отмечается в статье.

Между тем Минфин Великобритании разрабатывает меры, которые должны помочь потребителям справиться с существующими высокими ценами. Один из вариантов — позволить энергетическим компаниям занимать деньги, чтобы снизить счета.