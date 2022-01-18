Ouest-France: цена на нефть марки Brent впервые за семь лет достигла 87 долларов за баррель

Впервые с 2014 года котировки фьючерсов на нефть марки Brent почти добрались до отметки в $87 за баррель, пишет Ouest-France. Как отмечает издание, волна штамма «омикрон» не повлияла на цену североморского сырья, однако на ней сказались задержки в производстве и повышенный спрос на энергоносители.

Во вторник после 02:10 по Гринвичу (05:10 по Москве) цена на нефть марки Brent составила $86,95 (+0,54%) и таким образом превзошла рекорд, установленный в октябре 2014 года ($86,74), сообщает Ouest-France.

Как рассказывает издание, на стоимость североморского сырья повлияло множество факторов. Аналитик финансовой компании Exinity Хуссей Сайед в качестве главной причины указывает задержки в производстве «в Ливии, Нигерии, Анголе, Эквадоре и совсем недавно в Канаде из-за экстремальных холодов». Аналитик из брокерской компании XTB Валид Кудмани отмечает, что «рынок по-прежнему сфокусирован на хрупком равновесии между спросом и предложением, которое, по-видимому, оказывает значительное влияние на колебания цены на протяжении всего постпандемийного восстановления экономики». Так, по данным шведского банка SEB, Нигерия производит 1,4 млн баррелей в день, что на 0,5 млн меньше, чем в середине 2020 года. Производство в Анголе также сокращается с 2016 года и теперь составляет 1,2 барреля в день.

Кроме того, отмечается в статье, на котировки влияет геополитический риск. Эксперты предполагают, что если между Россией и Украиной произойдёт конфликт и приведёт к новым задержкам в поставке российского газа в Европу, цены на энергоносители, в том числе сырую нефть, могут подскочить ещё выше. В пятницу США обвинили Москву в отправке на Украину агентов для проведения «диверсий», чтобы создать «предлог» для вторжения в соседнюю страну. Это усилило напряжённые отношения между двумя странами, в то время как Украина подверглась масштабной кибератаке.

На рост котировок нефти также повлияли цены на природный газ, который, как подчёркивает Бьёрн Шилдроп из SEB, теперь «везде, где возможно», заменяют на дизель и другие нефтепродукты. В свою очередь вариант «омикрон» оказался менее серьёзной угрозой для продажи сырой нефти, чем его предшественники.

По словам Сайера, «в текущей ситуации только страны — члены ОПЕК и их союзники могут снизить цены, нарастив добычу нефти». Однако специалист предполагает, что вместо этого они продолжат свою стратегию по постепенному увеличению производства, потому что им выгодна текущая высокая цена. Действительно, каждый месяц страны — экспортёры нефти и их партнёры объявляют о незначительном повышении своих объёмов добычи и с трудом выполняют поставленные цели, что не должно полностью удовлетворить потребности рынка. В начале года Саудовская Аравия заявила, что важнее всего соблюдать договорённости и лимиты в нефтедобыче — другими словами, страны-члены, у которых есть резервные мощности, не могут и не должны компенсировать недостаток производства тех стран, которые не в состоянии достичь своего лимита.

Джоэль Хэнкок в анализе для французской финансовой компании Natixis предполагает, что разница в производстве между странами ОПЕК+ усилится, а Россия станет следующей главной причиной дефицита. Он считает, что раз поставки нефти вне ОПЕК и США «относительно небольшие», для обеспечения предполагаемого повышенного спроса необходимо использовать американский сланцевый газ. Как указывает издание, во время пандемии падение котировок нефти подтолкнуло к банкротству компании по добыче сланцевого газа, чьё производство обходится гораздо дороже, чем добыча лёгкой нефти, например, в Саудовской Аравии.

Теперь многие аналитики ожидают, что цена на сырую нефть превысит $90 и даже $100 за баррель. «То, что казалось невозможно ещё несколько месяцев назад, теперь может с высокой вероятностью произойти», — приводит Ouest-France мнение Хуссейна Сайеда.