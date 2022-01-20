Forbes: отключить России доступ к банкам невозможно, а она точно так же не может прекратить экспорт газа
Как считают эксперты, одним из способов не дать Путину захватить Украину является отключение России от мировой банковской системы. Это должно лишить Россию доступа к твёрдой валюте, и Путин начнёт постепенно отводить российские войска от украинской границы. Однако, как считает обозреватель Forbes Джон Тамни, правда заключается в том, что ни у США, ни у любой другой страны нет разумного способа для отключения России от глобальных финансов.
Как продолжает автор материала, американский доллар и прочие заслуживающие доверия мировые валюты, собственно, как и сами финансы, придают новое значение товарам и всему тому, что поддаётся физическому измерению. Если смотреть на всё это с точки зрения относительно свободного от санкций настоящего, то у России есть доступ к глобальной банковской системе и к долларам не потому, что США ей это разрешают, а потому, что её экономика достаточно сильна, а источники финансирования активно стремятся наполнить деньгами ту экономическую деятельность, которая имеет в ней место. Поэтому предполагая, что Штаты способны лишить Россию доступа к американским источникам финансирования, нельзя забывать, что более половины находящихся сегодня в обращении американских долларов циркулируют за пределами США.
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