Forbes: отключить России доступ к банкам невозможно, а она точно так же не может прекратить экспорт газа

Мировая экономика является закрытой, поэтому в ней невозможно перекрыть финансовые потоки, а тех, кто отказывается от бизнеса, быстро заменят другие, пишет обозреватель Forbes Джон Тамни. Именно поэтому, уверен он, отключить Россию от доступа к мировой банковской системе невозможно, а она точно так же не сможет прекратить экспорт своего газа в Европу.

Как считают эксперты, одним из способов не дать Путину захватить Украину является отключение России от мировой банковской системы. Это должно лишить Россию доступа к твёрдой валюте, и Путин начнёт постепенно отводить российские войска от украинской границы. Однако, как считает обозреватель Forbes Джон Тамни, правда заключается в том, что ни у США, ни у любой другой страны нет разумного способа для отключения России от глобальных финансов.

Как продолжает автор материала, американский доллар и прочие заслуживающие доверия мировые валюты, собственно, как и сами финансы, придают новое значение товарам и всему тому, что поддаётся физическому измерению. Если смотреть на всё это с точки зрения относительно свободного от санкций настоящего, то у России есть доступ к глобальной банковской системе и к долларам не потому, что США ей это разрешают, а потому, что её экономика достаточно сильна, а источники финансирования активно стремятся наполнить деньгами ту экономическую деятельность, которая имеет в ней место. Поэтому предполагая, что Штаты способны лишить Россию доступа к американским источникам финансирования, нельзя забывать, что более половины находящихся сегодня в обращении американских долларов циркулируют за пределами США.

«Деньги идут туда, где с ними хорошо обращаются, и, если они посчитают, что в России им будет безопасно, они устремятся туда, полностью проигнорировав пожелания американской внутри- и внешнеполитической элиты», — пишет автор Forbes.

Он отмечает, что, если, к примеру, президент Байден потребует от банков J.P. Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley прекратить операции в России, это не произведёт особого впечатления на финансовые институты, с которыми ведут дела вышеуказанные банки. Если Морганы и Голдман прекращают финансировать экономическую деятельность в России, все прочие международные источники финансирования выстроятся в длинную очередь, чтобы занять в России их место.

Доля рынка завоёвывается с большим трудом. В «закрытой экономике», какой является мировая экономика, невозможно перекрыть финансовые потоки. Тех, кто отказывается от бизнеса, быстро заменят, пишет Джон Тамни.

Он считает, что по этому же поводу не стоит опасаться и того, что в ответ на санкции Россия зимой прекратит поставки газа в Европу. Москве нужны деньги, поэтому она вряд ли откажется от такого ценного рынка, долю в котором будет очень сложно восстановить.

«На самом деле, любые экономические санкции, имеющие целью решить те или иные внешнеполитические проблемы, являются символическими. Иными словами, отключить России доступ к банкам невозможно, а она точно так же не может прекратить экспорт своего газа. Чем всё это грозит Украине? Ответа нет, поскольку нет ни внешнеполитических знаний, ни опыта. Но можно ответить на другой вопрос. Все попытки учёных мужей, политиков и внешнеполитических деятелей играть в экономику с целью сдерживания путинских амбиций ни к чему не приведут», — заключает автор материала.