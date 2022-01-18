Bloomberg: Европа превращается в газового заложника России
Европа передоверила свою энергетическую безопасность президенту Владимиру Путину и расплачивается за это. Как пишет Bloomberg, если европейские энергетические регуляторы что-то и вынесли из взлетевших этой зимой цен на газ и электричество, это должно быть понимание того, что региону необходим новый набор правил, регулирующих хранение топлива перед началом холодных зимних месяцев.
Как отмечает издание, позволить «Газпрому» — основному поставщику газа в Европе — скупать хранилища поблизости от своих клиентов, когда-то казалось отличной идеей. В конце концов, Россия с 60-х годов была надёжным поставщиком газа в Европу, и на поставки топлива не повлияли ни холодная война, ни распад Советского Союза.
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