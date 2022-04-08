Das Erste: Финляндия может подать заявку на членство в НАТО ещё до июньского саммита альянса

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что страна близка к подаче заявки на членство в НАТО, сообщает DasErste. По словам премьера Финляндии Санны Марин, Хельсинки примет решение ещё до июньского саммита альянса в Мадриде.
Финляндия близка к подаче заявки на членство в НАТО, пишет Das Erste, ссылаясь на оценку финского президента Саули Ниинистё. Политик заявил, что ожидает «значительного парламентского большинства» по данному вопросу.
Издание напоминает, что Финляндия является членом ЕС, но не входит в НАТО. Однако российская спецоперация на Украине возродила дебаты по поводу возможного вхождения страны в Североатлантический альянс. Исторически финны скептично относились к членству в НАТО, однако недавние опросы впервые показали, что за вступление в альянс выступает большинство населения. Финляндия имеет с Россией общую границу протяжённостью 1300 км, информирует Das Erste.
Решение о подаче заявки на членство в НАТО должно быть принято Финляндией ещё до саммита альянса в Мадриде в июне этого года, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление премьера страны Санны Марин. В минувшую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил намерение Хельсинки подать заявку на членство.
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