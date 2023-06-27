Le Monde: эксперт ООН обвинила США в жестоком и бесчеловечном обращении с заключёнными в Гуантанамо

Спецдокладчик по правам человека и борьбе с терроризмом ООН Фионнуала Ни-Аолейн заявила о «жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство» обращении с 30 оставшимися заключёнными в американской военной тюрьме в Гуантанамо, сообщает Le Monde. В США выразили несогласие с «многочисленными претензиями» эксперта, которая настаивает на «полном закрытии этого объекта».

В понедельник специальный докладчик по правам человека и борьбе с терроризмом ООН Фионнуала Ни-Аолейн опубликовала доклад, в котором осудила «жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство» обращение с 30 заключёнными, которых продолжают держать под стражей на военной базе США в Гуантанамо, пишет Le Monde.

Как отмечает издание, спустя два десятилетия бесплодных запросов в феврале этого года эксперту ООН разрешили впервые посетить американскую тюрьму на Кубе. В своём отчёте по итогам визита она признала «существенные улучшения» содержания заключённых. В то же время Фионнуала Ни-Аолейн описала «практически постоянное наблюдение (за осуждёнными. — ИноТВ), принудительный вывод из камер, злоупотребление средствами усмирения», «структурные проблемы в получении медпомощи, редкие контакты с семьёй» и «произвольные задержания», указывающие на то, что в Гуантанамо продолжают нарушать право на справедливый суд.

«Совокупность этих практик и бездействия (…) имеет кумулятивные, усугубляющиеся последствия для достоинства, свобод и основных прав каждого заключенного и, на мой взгляд, равносильна продолжающемуся жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, — заключила Фионнуала Ни-Аолейн на пресс-конференции. — Приоритетом остается полное закрытие этого объекта».

В сопроводительном письме Соединённые Штаты выразили своё «несогласие» с «многочисленными претензиями» в докладе. По словам Вашингтона, эти утверждения «не отражают официальную позицию ООН». Авторы записки заверили, что заключённые получают медицинскую помощь и могут регулярно общаться со своей семьёй. Посол США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор обратила внимание, что американские власти «предоставили специальному докладчику беспрецедентный доступ» в Гуантанамо и уверены в «человеческих условиях содержания» в этой тюрьме. По её словам, администрация Байдена «активно работает над тем, чтобы найти подходящие места для перевода оставшихся заключённых».

Французская газета напоминает, что независимые эксперты ООН по правам человека пытались получить доступ в американскую военную тюрьму на юго-востоке Кубы с её основания в 2002 году. Она предназначалась для арестованных в ходе «войны против терроризма», которую развернули Соединённые Штаты после терактов 11 сентября 2001 года. В Гуантанамо содержалось до 800 «военнопленных», большинство из которых попали за решётку без серьёзных доказательств их вины. С тех пор тюрьма стала бельмом на глазу Вашингтона, который обвиняют в незаконных задержаниях, нарушениях прав человека и пытках.