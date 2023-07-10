NYP: Байдена раскритиковали за слова о том, что у США осталось «мало боеприпасов» из-за их отправки Киеву
В недавнем телеинтервью в эфире CNN президент США Джо Байден признал, что Соединённым Штатам не хватает 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, спровоцировав «бурю возмущения» в социальных сетях и вопросов относительно его компетентности, пишет The New York Post. Это заявление президента, который пытался таким способом защитить намерение своей администрации одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину, вызвало недоумение у многих американцев и зарубежных наблюдателей, отмечается в статье.
Поэтому он решил согласиться с рекомендациями Министерства обороны США и одобрить поставки кассетных бомб на Украину не на постоянной основе, а на время «переходного периода», пока в Соединённых Штатах не получится нарастить арсенал 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, также заявил американский президент, отвечая на вопрос журналиста CNN. Такие неоднозначные заявления главы Белого дома вызвали бурные обсуждения и массу комментариев, говорится в статье: «Реакция в социальных сетях варьировалась от замешательства до возмущения».
Как политики, так и эксперты при этом задались вопросом, почему президент США публично объявляет о дефиците вооружений в стране во время телеэфира, пишет The New York Post. «Обожаю, когда президент Америки идёт на CNN, чтобы рассказать всем, что у нас мало боеприпасов», — иронично заметил в этой связи политический комментатор Логан Добсон.
Это заявление вызвало также и гораздо более резкую реакцию, сообщается в статье. «Джо Байден вещает на весь мир, что у США не хватает 155-мм снарядов. Придурок. Разве Байдена не волнует, что наши противники в Китае его слушают?» — написал на своей странице в Twitter представитель консервативного течения Стив Гест.
Публичные заявления Байдена раскритиковал и обозреватель The Washington Examiner Байрон Йорк: «Кажется очевидным, что это негативно влияет на готовность США защищать себя», — написал он.
Байден явно не должен был произносить этого вслух, полагает и политический обозреватель Ян Майлз Чеонг: «Но теперь, когда «кота достали из мешка», следует задаться вопросом о том, возможно ли и дальше поддерживать украинских военных в условиях разгорающегося конфликта», — отметил эксперт.
«Цель этой опосредованной войны заключалась в том, чтобы ослабить Россию. Однако в первую очередь боеприпасы закончились у США. Так кто же кого ослабляет?» — написал на своей странице в Twitter предприниматель Дэвид Сакс.
Соперник Байдена Роберт Кеннеди — младший, который в апреле вступил в президентскую гонку от Демократической партии, также раскритиковал решение правительства одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину, напомнив о том, что не далее как в прошлом году пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала использование кассетных бомб «военным преступлением».
«Байден также выступал против кассетных бомб в 1982 году, когда он выступал против их продажи Израилю. Что же случилось с его совестью?» — написал Кеннеди на своей странице в Twitter.
В то же время представитель Белого дома заявил, что американская администрация одобрила поставки кассетных боеприпасов для Киева, чтобы быть уверенными в том, что Украина «не останется беззащитной, пока мы ждём, когда сможем существенно нарастить собственное внутреннее производство боеприпасов, что мы и делаем вместе с нашими союзниками и партнёрами», говорится в статье.
«Кассетные боеприпасы являются промежуточным звеном, поскольку в ближайшие месяцы мы значительно увеличим производство», — также заявил неназванный чиновник. При этом он подчеркнул, что американские военные тщательно соблюдают все стандарты, касающиеся вооружений и сохранения необходимых резервов: «Всё, что мы отправляем в Украину, идёт из дополнительных арсеналов. Так что у самих Соединённых Штатов не заканчиваются боеприпасы», — заверил он.
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