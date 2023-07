NYP: Байдена раскритиковали за слова о том, что у США осталось «мало боеприпасов» из-за их отправки Киеву

Реакция в соцсетях на заявление президента США Джо Байдена, который во время телеэфира подтвердил истощение американских арсеналов, варьировалась «от замешательства до возмущения», сообщает The New York Post. Кроме самого факта, что поставки оружия Украине негативно влияют на боевой потенциал США, многие американцы также задались вопросом, почему президент во всеуслышание объявляет о дефиците боеприпасов и насколько это соответствует интересам национальной безопасности, поясняется в статье.

В недавнем телеинтервью в эфире CNN президент США Джо Байден признал, что Соединённым Штатам не хватает 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, спровоцировав «бурю возмущения» в социальных сетях и вопросов относительно его компетентности, пишет The New York Post. Это заявление президента, который пытался таким способом защитить намерение своей администрации одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину, вызвало недоумение у многих американцев и зарубежных наблюдателей, отмечается в статье.

Во время интервью, которое вышло в эфир телеканала CNN в минувшее воскресенье, Байден пояснил, что его администрация планирует снабдить Киев кассетными боеприпасами на время «переходного периода», пока в США не будет произведено больше другого оружия. Президент США также подчеркнул, что результаты сражений на Украине напрямую связаны с западными поставками оружия Киеву, говорится в статье: «И у них уже заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало», — признал Байден.



Поэтому он решил согласиться с рекомендациями Министерства обороны США и одобрить поставки кассетных бомб на Украину не на постоянной основе, а на время «переходного периода», пока в Соединённых Штатах не получится нарастить арсенал 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, также заявил американский президент, отвечая на вопрос журналиста CNN. Такие неоднозначные заявления главы Белого дома вызвали бурные обсуждения и массу комментариев, говорится в статье: «Реакция в социальных сетях варьировалась от замешательства до возмущения».



Как политики, так и эксперты при этом задались вопросом, почему президент США публично объявляет о дефиците вооружений в стране во время телеэфира, пишет The New York Post. «Обожаю, когда президент Америки идёт на CNN, чтобы рассказать всем, что у нас мало боеприпасов», — иронично заметил в этой связи политический комментатор Логан Добсон.



Это заявление вызвало также и гораздо более резкую реакцию, сообщается в статье. «Джо Байден вещает на весь мир, что у США не хватает 155-мм снарядов. Придурок. Разве Байдена не волнует, что наши противники в Китае его слушают?» — написал на своей странице в Twitter представитель консервативного течения Стив Гест.



Публичные заявления Байдена раскритиковал и обозреватель The Washington Examiner Байрон Йорк: «Кажется очевидным, что это негативно влияет на готовность США защищать себя», — написал он.



Байден явно не должен был произносить этого вслух, полагает и политический обозреватель Ян Майлз Чеонг: «Но теперь, когда «кота достали из мешка», следует задаться вопросом о том, возможно ли и дальше поддерживать украинских военных в условиях разгорающегося конфликта», — отметил эксперт.



«Цель этой опосредованной войны заключалась в том, чтобы ослабить Россию. Однако в первую очередь боеприпасы закончились у США. Так кто же кого ослабляет?» — написал на своей странице в Twitter предприниматель Дэвид Сакс.



Соперник Байдена Роберт Кеннеди — младший, который в апреле вступил в президентскую гонку от Демократической партии, также раскритиковал решение правительства одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину, напомнив о том, что не далее как в прошлом году пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала использование кассетных бомб «военным преступлением».



«Байден также выступал против кассетных бомб в 1982 году, когда он выступал против их продажи Израилю. Что же случилось с его совестью?» — написал Кеннеди на своей странице в Twitter.



В то же время представитель Белого дома заявил, что американская администрация одобрила поставки кассетных боеприпасов для Киева, чтобы быть уверенными в том, что Украина «не останется беззащитной, пока мы ждём, когда сможем существенно нарастить собственное внутреннее производство боеприпасов, что мы и делаем вместе с нашими союзниками и партнёрами», говорится в статье.



«Кассетные боеприпасы являются промежуточным звеном, поскольку в ближайшие месяцы мы значительно увеличим производство», — также заявил неназванный чиновник. При этом он подчеркнул, что американские военные тщательно соблюдают все стандарты, касающиеся вооружений и сохранения необходимых резервов: «Всё, что мы отправляем в Украину, идёт из дополнительных арсеналов. Так что у самих Соединённых Штатов не заканчиваются боеприпасы», — заверил он.